緬甸國防軍上月初發動政變以來，全國過去一個多月持續有人上街反對軍方，即使軍方及警員鎮壓示威的武力持續升級，仍未能阻止當地人繼續抗爭。青年人是緬甸示威的其中一批主力，不少年輕人表示過往並不熱衷政治，甚至沒有投票，但難以忍受軍方發動政變，揚言與死亡相比，「我更害怕從此失去自由」。

緬甸抗爭中首名死去的示威者兌凱（Mya Thwe Thwe Khaing）年僅20歲，成為抗爭者象徵。兌凱的家人透露，她全家是緬甸全國民主聯盟的支持者，但部分上街的年輕示威者本身是不會談論政治的「緬豬」，卻在政變後一下子醒覺。

大學生困圍城無懼 「現在是關鍵時刻」

住在仰光的21歲大學生卡卡（Karkar），他坦言在政變以前從沒參加任何示威，但政變後感到「再也沒人能夠忍受」，至今幾乎參與每場反政變示威。卡卡透露他每天跟友人上街，當警方開槍鎮壓，他們便到處躲避追捕。

仰光警方周三晚上以「圍城」方式，封鎖示威熱點三橋區，更逐家逐戶搜捕躲藏的示威者，當時卡卡也在三橋區內，但當記者詢問他是否安全時，卡卡反而只答道「不必擔心，我可以跑很快」。卡卡坦言也會害怕軍警的真槍實彈，但與死亡相比，他更怕緬甸從此落入軍人控制，令他失去自由，其他年輕的緬甸人亦一樣不想緬甸回到以前，明白現在是關鍵時刻，所有人必須團結抗爭。

緬女「好鍾意緬甸」 打國際線聯絡外國記者

26歲的瓦城居民馬麗娜（Marina）同樣在政變後才覺醒，她透露自己在去年的大選甚至沒有投票，直至政變後猛然醒覺「要做點事」，於是不斷參與示威，並透過社交網站聯絡外國記者，讓更多國際傳媒了解緬甸事態。

馬麗娜表示，她並非支持全國民主聯盟或國務資政昂山素姬，形容抗爭的核心理念是堅守民主。馬麗娜承認抗爭非常困難，示威者需面對國家機器，且即使國防軍總司令敏昂萊下台，軍方也會有其他人頂上，但即使人們順從，軍警的暴力也不會改變，只會令所有人活在恐懼，因此即使現時抗爭可能會死，「也要死得有價值」。

馬麗娜表示自己熱愛緬甸，即使有來生，也要繼續做緬甸人，她對軍警連日升級武力深深不忿，不禁反問「我們到底做錯了甚麼？」

中央社

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