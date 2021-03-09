2011年的東日本大地震引發福島核災，大批居民倉皇逃離災區，不少人遺下了寵物，導致大量小動物無人照顧。福島居民加藤榮（Sakae Kato）有見及此決定留在災區，至今仍照顧41隻貓和1隻狗。加藤榮表示只希望好好照顧每一隻小動物，形容是死而無憾。

養41貓1狗月花5.4萬

現年57歲的加藤榮居於福島縣浪江町，當地在核災後立刻被下令疏散，加藤榮昔日經營建築公司，福島核災後當地大量居民撤離，他拆卸空置房屋時發現有被遺下的寵物在屋內死去，決定留在災區照顧牠們。

加藤榮現時在舊居及附近一間空置物業照顧共41隻貓及1隻狗，每天用火水爐為牠們煮熟食。由於區內食水供應至今仍未恢復，加藤榮亦需每天從附近小溪和公廁取水，他估計每月要花約7,000美元（約5.4萬港元）照顧這些小動物。

買食物餵野豬被捕

過去十年間已有23隻加藤榮照顧的貓兒去世，全葬在自宅的花園，但因當地居民大量遷出導致野豬變得活躍，不時闖入花園搗亂，加藤榮也要額外為野豬購買食糧。不過此舉卻令加藤榮惹上官非，政府上月拘捕加藤榮並指他協助放生野生動物。

加藤榮的住所屬木屋，由於日久失修，木屋的地板已開始腐爛及下陷，牆壁和屋頂也有多個破洞，上月福島再次發生強烈地震，更進一步損害房屋結構。加藤榮估計他的家只能再撐2至3年，之後也會倒塌。

加藤榮家族三代都住在福島，他喜歡山區環境，隨着其寓所一帶多次獲清除放射性物質，估計該區不久將來或有居民重返家園。加藤榮稱只希望可繼續照顧每一隻貓兒直至最後，此後便死而無憾，「無論是一天後（死去）還是一小時後也可以」。

67歲女子鵜沼久惠（Hisae Unuma，譯音）的故事也跟動物有關，她在地震前經營農場，養了不少牛隻。隨着農莊在封鎖後長期荒廢，她舊居的建築結構已開始不穩，景觀亦因竹樹長高而被遮擋。鵜沼久惠如今改為在埼玉縣務農，但只種植蔬菜，她表明因擔心輻射不會回到福島，「反應堆可能會爆炸」。

路透社

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