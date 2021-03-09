哈里和梅根的訪問播出後引起莫大迴響，不過訪問中的最大贏家可謂訪問兩人的名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）。她的訪問技巧獲喻為「大師級」，今次訪問進一步鞏固她的影視界殿堂級地位。

7,020萬元售播映權

奧花雲費的製作公司Harpo據報收取美國哥倫比亞廣播公司（CBS）900萬美元（7,020萬港元）售出播映權；尼爾森公司估計單是美國收視人數達1,700萬，成績不俗。

奧花雲費在訪問開始前先讓梅根確認兩人沒有事先預覽訪問問題、訪問內容不受限制，以及兩人沒有收取報酬。她亦特別指出自己曾參加兩人的婚禮，而且現時是兩人的鄰居。威斯康辛大學麥迪遜分校的新聞倫理中心總監卡爾弗指這種開場方式令人印象深刻，「讓觀眾自行判斷訪問的可信性」。

奧花雲費是訪問老手、演員兼傳媒大亨，其清談節目已播放逾20年，提問簡短直接，例如她問梅根「是保持沉默還是被噤聲」。她亦是細心的聆聽者，在哈里提及父親不接他電話時，她進一步探問兩人的裂痕。梅根亦在她的提問下訴說自己和兒子備受種族歧視之苦。卡爾弗形容奧花雲費「卓越的才華某程度上使針對梅根的種族歧視變得無力」。

美聯社