（北美通訊）美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）公佈最新氣象數據顯示，北極寒流上月橫掃美國期間，除了夏威夷與阿拉斯加州，美國大陸48個州分（The Lower 48 states）均創出超過30年以來最寒冷天氣紀錄，中南部地區罕見錄得超低溫，使德州、路易斯安那州等地大規模停電，超過1,000萬人受影響。

NOAA表示，在上月11日至16日，美國中南部共有120個地點錄得歷史低溫紀錄。此外，內布拉斯加州（Nebraska）、艾奧瓦州（Iowa）、肯薩斯州（Kansas）、密蘇里州（Missouri）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）及阿肯色州（Arkansas），皆錄得有紀錄以來十大最低溫度。

其中，美國中南部州分多個城市錄得破紀錄超低溫。俄克拉何馬城（Oklahoma City）上月錄得零下14度（攝氐零下25.6度）低溫，打破超過120年前、即1899年創下的華氏零下8度（攝氐零下22.2度）紀錄；內布拉斯加州奧馬哈市（Omaha）上月錄得華氏零下23度（攝氐零下30.6度）低溫，也打破了1935年紀錄。

在災情最嚴重的德州，寒流導致最少58人死亡，但上月僅是德州歷來第11個最寒冷的2月。當局指，寒冷天氣在當地雖然罕見，但未算最嚴重。

侯斯頓市在2月16日錄得13度（華氏、下同，約攝氐零下10.6度）低溫紀錄，仍有打破1989年12月的7度（攝氐零下13.9度）紀錄；奧斯汀市（Austin）上月錄得6度（攝氐零下14.4度）低溫，也未有打破1949年1月31日創下的零下5度（攝氐零下20.6度）紀錄。達拉斯市（Dallas）上月錄得零下2度（攝氐零下18.8度）低溫，則差點打破1930年零下3度（攝氐零下19.4度）的歷史紀錄。

值得留意是，很多地方上月低溫天氣持續超過10天，時間長度同樣罕見。在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis），上月連續12個晚上氣溫跌破零度（攝氏零下17.8度），其中9日低見零下10度（攝氏零下23.3度）。北達科他州俾斯麥市（Bismarck）連續15日氣溫跌破零度（攝氏零下17.8度），其中5天更低見零下20度（攝氏零下28.9度）。

整體而言，今年2月份是美國在過去127年以來、第19個最寒冷的2月，但冬季整體溫度仍然高於平均水平。NOAA表示，美國去年12月至今年2月的平均溫度，較歷史平均溫度高出1.4度。

另外，歐盟氣候監察機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service，簡稱C3S）報告表示，上月氣溫雖較過去幾年的2月為低，但與1981年至2010年2月份的平均溫度比較，仍然高出0.26度；與工業革命前比較，更高出1.2度。

C3S表示，今年初相對寒冷的天氣，可能是全年指標，反映今年整體氣溫偏低，未必再創出新高。該機構補充，全球在2016年及2020年也出現相同情況。

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