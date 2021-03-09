緬甸軍警連日血腥鎮壓反政變示威民眾之際，周二網傳片段，修女努唐（Ann Rose Nu Tawng）周一在北部城市在密支那（Myitkyina）向軍警下跪，求他們不要對示威民眾開槍，結果失敗。

影片顯示，身穿白色長袍的努唐在街上下跪，向兩名跪在地上的警員求情。努唐和其中一名警察跪地叩頭。她要求軍警待示威者友善如親人，要殺人的話就殺她，說一日軍警警不承諾不殘酷鎮壓示威者，她不會站起來。

努唐說：「我說我不想看到任何麻煩，如果警察不離開，我也無法離開。我求他們不要射殺孩子。」她說，後來有高級軍官向她保證，說只是在清理道路，但不久軍警就向示威者開槍。

目擊者表示，密支那有至少2名抗議者頭部中彈喪命，另外有3人受傷。努唐說：「我們聽見槍響，一名少年被射爆頭，在街上遺下血泊。」

開診所的努唐，將一些傷者送診所。其間，她也被催淚彈弄得睜不開眼。她見到診所滿地鮮血，感觸地說：「我們要重視生命，那令我感到傷心。」

當地傳媒報道，努唐上個月底也曾經在緬甸軍警前下跪，求他們不要對示威者開槍。

一個倡議團體表示，緬甸軍政府自2月1日發動政變推翻文人政府，並在各大城市進行血腥鎮壓，至今死亡人數已超過60，逮捕人數超過1,800。

路透社

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