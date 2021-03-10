美國63歲紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）爆出涉嫌性騷擾前助理及其他女子，越來越多受害人現身指控，至周二再添一員，累計達到6人。這名受害人向紐約州首府阿爾巴尼（Albany）的《時代聯合報》（Times Union）披露，去年為科莫工作時遭到「不適當」觸摸。科莫回應時辯稱「不清楚」新指控，其政敵兼紐約市長白思豪（Bill de Blasio）則稱，科莫的否認並不可信。

《時代聯合報》引述消息人士指，事發於去年底，受害人稱被召喚到科莫官邸工作，但遭對方「不適當」觸摸。報道未提到受害人身份或細節，並指受害人沒有提出正式舉報，但相關指控已通報州長法務部門及紐約州檢察長辦公室，兩部門未置評。

科莫辦公室亦於周一獲悉指控，但科莫周二回應稱「不清楚」新指控，只重申「沒有不當觸摸任何人，正如我上周所言，沒有人當時曾告訴我，我令她們感覺不舒服」，並強調不會請辭，直至性騷擾指控的獨立調查結果出爐再作決定。

未作指控前 曾接科莫發言人電話

另外，在2013年2015年擔任科莫政策及營運助手的莉斯（Ana Liss）早前同樣表示遭科莫性騷擾，她日前向紐約的電視台表示，去年12月度蜜月時接到科莫發言人的電話，詢問科莫另一前任女助理博伊蘭（Lindsey Boylan）曾否接觸她。莉斯回答沒有，便掛斷電話。

博伊蘭近日公開指控科莫性騷擾。而莉斯當時尚未挺身指控科莫性騷擾，她質疑該發言人那時候為何會找上她，又另外聯絡了多少人，是否企圖為即將爆出的科莫性醜聞做危機管理。

白思豪公開質疑科莫誠信

科莫擔任紐約州長10年，任期2022年結束，他兩年前曾經明言會爭取再次連任，但近日已拒絕再就此回應。紐約州檢察長周一宣佈，聘用州政府以外的律師調查科莫一系列醜聞，包括前曼哈頓檢察官Joon Kim。而共和黨州議員則在民主黨佔多數的紐約州議會發動彈劾程序。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）被視為科莫的多年政敵，也加入攻擊行列，要求就指控調查。他周一公開質疑科莫的領導能力，他說：「我只是看不到當越來越少人相信他時，他如何可以有效管治。我認為會有越來越多消息浮現，使管治變得越來越困難。」據聞白思豪有意競選州長，他周二再被問到科莫對性騷擾指控的否認是否可信，他直接了當說：「不。」

法新社/美聯社/美國《紐約郵報》/英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

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