微軟旗下服務近日接連被利用從事不法行為，不但有英媒報道中國利用社交網站LinkedIn從事間諜活動，亦被黑客入侵其電郵系統。LinkedIn周二發聲明宣布，暫停在中國登記新會員，稱為要審視遵守當地法律。

LinkedIn母公司微軟發聲明指︰「作為全球平台，我們有義務尊重套用於我們的法律，包括中國版本LinkedIn緊貼中國政府的規則。」目前未清楚是哪條法規促使LinkedIn要暫停新用戶登記。

LinkedIn是少數在中國發展的國際科企社交網站，一些熱門社交平台如Facebook、Twitter、Instagram和YouTube，均被中國封鎖。不過，LinkedIn一度移除異見人士的專業賬戶，被批評損害自由。

主要用於求職的LinkedIn，自2014年設有中文語言版本，進軍中國時除了讓步並遵守中國的言論規則，公司還與有背景的中國風險投資公司組合資公司，至今在中國有超過5,000萬用戶。英國傳媒早前揭露，中國情報人員在微軟持有的社交網站LinkedIn開設假賬戶進行間諜活動。

微軟上周揭露電郵系統Exchange被黑客組織入侵，但LinkedIn發言人表示，暫停登記新會員與黑客入侵無關。

法新社／美國《紐約時報》

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