白宮發言人普薩基周二表示，美國總統拜登周五將與日本、印度、澳洲領袖舉行網上峯會，是美國、日本、印度、澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）首個峯會。

普薩基（Jen Psaki）告訴記者，這顯示拜登重視美國在印太地區的盟友和夥伴。她表示，預期會討論國際社會所面臨的一系列問題，「從武肺疫情威脅到經濟合作，當然也包括氣候危機」。

印度外交部說，與會領袖將「討論攸關共同利益的地區和全球問題，朝維持自由、開放和包容印太地區的實際合作領域交換意見」。印度外交部在聲明中表示，峯會也將討論供應鏈、新興和關鍵科技、海洋安全和氣候變遷。

由於中國在印太地區和世界其他地區採取日益強勢的外交政策姿態，美國期待與主要盟友鞏固關係。印度已呼籲其他Quad會員國投資其疫苗產能，以反制中國日益擴大的疫苗外交。印度表示，將討論抗疫行動，「確保印太地區擁有安全、公平分配、平價疫苗」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本月稍後將訪問日本和南韓，將是拜登就職以來，美國外交與國防最高官員首次訪問亞洲盟友。

菅義偉關切香港新疆問題

另外，日本首相菅義偉周三與印度總理莫迪舉行電話會談，就切實推進日美澳印四國合作達成共識。菅義偉就中國試圖單方面改變東海和南海現狀，以及《海警法》、香港、新疆等問題深表關切。考慮到中國的海洋活動，兩人同意要就實現「自由開放印度太平洋」展開合作。

法新社／路透社／共同網

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