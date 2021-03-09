【Megxit風暴】英國哈里王子與夫人梅根的專訪令皇室陷入形象災難，不止令國內政界要求查皇室種族主義，也成國外政界談論話題。英媒指皇室開了一整天危機會議，但在龐大的表態壓力下，英女皇據報拒絕簽署侍臣準備好的降溫聲明，認為需要更多時間考慮。

哈里和梅根接受美國名嘴奧花雲費專訪，周日晚和前晚分別在美英播出，當中最爆炸性指控，是指皇室有人關注黑白混血兒梅根所生孩子的膚色，並指宮廷在梅根起輕生之念時對她毫無支援。奧花雲費前天披露哈里說不是英女皇或皇夫菲臘親王，令外界猜測是哪一位皇室成員提出膚色話題。

哈里指「歧視者」非祖父母

雖然消息人士指94歲的女皇不會看這場「馬戲騷」，英媒指一眾皇室幕僚在英國時間前天凌晨3時都要挑燈夜戰，透過美國的視像連線第一時間看專訪，女皇和皇儲查理斯的私人秘書在白金漢宮收看，其他侍臣在家用手提電腦看，準備給皇家簡報。

一到早上，身在溫莎堡的女皇、倫敦克拉倫斯宮的查理斯、諾福克郡的皇位二號繼承人威廉王子和一眾宮廷高官，親身、電話和視像會議開個不停，幕僚共識是皇室任何回應都要先得三人協調。《泰晤士報》指侍臣準備好一份聲明，內容強調皇家對哈里夫婦的愛和關心，但女皇前晚拒絕簽署，相信是需要多些時間考慮。

英國《每日郵報》引述宮中消息指，宮內覺得哈里在訪問「向家人按動核按鈕」，侍臣對梅根指他們沒支援感委屈，「幕僚都天旋地轉，但大家都覺得需要維持有尊嚴的沉默，並表達仁愛和同情心。很多人想出聲，但拳來腳往沒有人是贏家。事情過去後還是需要建立橋樑」。

約翰遜：首相不應說三道四

在野工黨黨魁施紀賢表示，梅根提出的種族主義和精神健康問題都是嚴重課題，需要正視；影子學校大臣斯特里廷更指白金漢宮有需要調查種族主義指控。首相約翰遜被問到是否相信皇室有種族主義時，指首相不應對皇家內部問題說三道四，但強調「我對女皇和她團結的角色一向有最高的敬仰」。

美國白宮發言人普薩基回應訪問時避談種族主義問題，但指「任何人挺身談自己的精神健康掙扎和個人經歷，都需要勇氣，這肯定是（拜登）總統的信念」。美國前國務卿希拉莉進一步撐梅根，指年輕女性不應被倒模成不合時宜的角色。澳洲前總理特恩布爾更趁皇室陷危機，重提澳洲脫離英聯邦，「我們的國家元首應該是澳洲公民自己人，而不是英國的女皇或皇帝」。

梅根的白人父親馬克爾昨指他不相信英國皇家有種族主義者，稱關注寶寶膚色「可能只是某人的蠢問題」，但也需要調查。39歲的梅根在訪問中也談及比她年長17年的同父異母姊姊薩曼莎，指跟對方一向不親近，薩曼莎反擊指梅根稱兩人20年沒見是說謊，又批評梅根以情緒病為藉口，「當人洗碗布用完即棄」。

英國《泰晤士報》/《每日郵報》