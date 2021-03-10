美國《得梅因紀事報》女記者薩胡利（Andrea Sahouri）去年採訪艾奧瓦州首府得梅因的反種族歧視示威，雖然已表明記者身份，但仍遭警員當面射胡椒噴霧及拘捕，事後更被控拒絕按警員指示散去及阻差辦公。薩胡利周二上庭自辯，表示當時只是執行記者工作，強調「我沒做錯任何事」。

遭警截獲後 三度講「我是記者」照噴

事發於去年5月31日，當時美國各地正發生激烈的反種族歧視示威，並在多地演變成搶掠及破壞。薩胡利當日正在得梅因一個商場，報道示威者搶掠情況。後來警方在商場外發射催淚彈清場，薩胡利與當時的男友羅布內特（Spenser Robnett）在一間商店外的角落雙雙被捕。

薩胡利周二自辯時表示，事發時警方已發射催淚彈，她正在離開現場，但被男警員威爾遜（Luke Wilson）截獲，並舉高她的手。薩胡利憶述，當時已向警員表明「我是記者，我是記者，我是記者」，但對方置若罔聞，對她說「我沒有問你這個」，並對薩胡利射胡椒噴霧。薩胡利表示，胡椒噴霧令她感到劇痛，曾有一刻以為自己將會瞎掉，但強調她是記者，當時身處現場只為工作。

警辯稱不知被告是記者 但跟片段不符

羅布內特則稱，案發時陪伴薩胡利採訪，以保護女友安全，並目睹薩胡利被近距離射胡椒噴霧，於是上前重申薩胡利是《得梅因紀事報》記者，但未獲警員理會，自己也遭噴椒及制服在地，鎖上手銬拘捕。薩胡利和羅布內特均表示，被捕前沒聽到警員要求人們離開現場，他們亦沒有拒捕。

威爾遜則作供指，他的小隊當晚接報到場控制示威，目睹有暴徒破壞商店，並以石頭和水樽襲警。他其後按照指示以煙霧彈及胡椒噴霧清場，但薩胡利沒有離開，於是拘捕她。威爾遜表示，事發時不知道薩胡利是記者，對於為何他的隨身攝錄機在拘捕薩胡利之前沒有開啟，他辯稱當時以為已經開機。

不過，另有警員的隨身攝錄機拍到部份過程，證明薩胡利的證供大致屬實，包括曾經向警員表明記者身份。假如薩胡利及羅布內特罪成，最高可被判監30天，他們均否認指控。由6人組成的陪審團預料周三早上開始商討案情。

去年逾百記者被捕 多於前3年總和

美國憲法第一修正案沒有賦予記者任何採訪特權，但檢控官過往一般不會起訴報道示威的記者。不過，全美去年多達126名記者被扣留或拘捕，較之前3年總和還要多，但絕大部分人其後均獲釋，只有十多名記者被起訴。

《得梅因紀事報》執行總編輯亨特（Carol Hunter）指，薩胡利案發當日為報章在社交網站上載多張示威現場的照片，形容她表現出色、記錄歷史，她採訪時亦有全程佩戴記者證。無國界記者組織指，呈堂的警員隨身攝錄機片段足以顯示，薩胡利是在執行記者職務期間被捕，政府不應起訴她。

美聯社/美國《華盛頓郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！