（北美通訊）香港再次捲起移民潮，有海外港人成立生活指南網站，希望讓有意移民的港人，有渠道發問及了解海外生活；另一方面連結全球港人，增加海外港人商戶曝光率，讓「同路人」在世界任何角落，都可以守望相助。

紐約特約記者：林于鈴

「DNLM不求人」網站創辦人之一「十三妹」在香港出世，十多歲時移民美國，在中西部生活。她向《蘋果》表示，過去與香港的連繫不多，隔幾年才回港一次，到2019年爆發「反送中」運動後，她才與香港重新連結起來，認識很多在美國生活的「同路人」，包括一名在西岸居住的程式開發人員「毒南」。

「反送中」運動告一段落後，「十三妹」和新結識的海外港人繼續保持聯絡，交流生活資訊。她發現，海外港人經常問「哪裏可以找港人剪髮、哪裏可以維修汽車」等生活問題，「雖然我們住在這裏，但一直沒有想過，唐人街哪些商戶是香港人（擁有）？」這點啟發她和「毒南」成立「DNLM不求人」網站，利用平台介紹及互相分享在海外生活的資訊，也為海外港人的生意增加曝光率。

網站名稱中的「DNLM」全寫為「Delay No-more Listing Master」，用上廣東話四字粗口諧音。「十三妹」表示，除了要表達「對社會的憤怒」外，也想加入香港本土原素，「『DNLM』很香港，其他地方沒有這個字眼……我們想在名字中不提香港，但可以讓人一眼便看出（網站）與香港有關。」

從事設計工作的「十三妹」表示，自己有「很嚴重」的香港文化情意結，喜歡香港巴士、茶餐廳、霓虹燈，也很喜歡廣東話，希望網站名稱和行文用字，給人「草根、貼地」感覺，為港人帶來共鳴，「有些年紀大的人會問，（網站名稱）是否粗口？我們會說，我們鼓勵大家講（廣東話）粗口，粗口也是香港文化一部份。」

「DNLM」也有「delay no more」（事不宜遲）意思，「十三妹」認為，目前香港人最重要是逆境自強，不要再求任何人，不能再等，「在我們香港人的群體內，是可以產生很大的能量，不論是在香港內或香港外。」

網站在去年平安夜啟用至今，已有1.4萬多名用戶瀏覽，出版文章達400多篇，熱門內容包括速遞集運服務介紹、如何找學校、置業注意事項、如何購買醫療保險等。「十三妹」邀請了20名至50名來自英、美、加、台灣、澳洲、德國等地的港人KOL為網站供稿，文章按國家、城巿、內容性質分類，方便讀者按圖索驥。

「十三妹」表示，他們目前依靠個人資金，以非牟利形式營運網站，絕不會轉售和儲存個人資料，期望未來有廣告收入和產生盈利後，可用於幫助「同路人」，製造海外港人就業機會。

網站除了提供生活資訊，也刊登商戶及求職資訊。「十三妹」表示，未來可能推出團購活動，成立港人網店，協助香港商戶進軍外國市場，「不要只談食物，有時港人做的手工藝品也很漂亮，有沒有可能讓海外港人知道這些產品、港人品牌，然後賣到美國呢？是否一定要買外國品牌呢？為甚麼我們不能欣賞港人品牌呢？在美國有很多人支持black business（非裔商戶），為甚麼我們不能支持香港人的品牌呢？」

「DNLM不求人」網站：www.dnlmdirectory.com/HK

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