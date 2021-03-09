美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）周二在參議院軍事委員會聽證會上指，中國取代美國在亞洲軍事領導地位的野心急速膨脹，擔心中國可能在未來六年人侵台灣。

戴維森表示，擔心中國野心勃勃，試圖在2050年以前取代美國在以規則為基礎的國際秩序下的領導角色。他說台灣顯然是中國的目標之一，認為威脅會未來個10年甚至六年內顯現。

戴維森上周曾表示，美方必須協助並鼓勵台灣進行國防投資，增強國防實力與威嚇力，提供台灣不對稱戰力以自我防衞，持續對台軍售。

他又警告關島亦成為中國的目標，提及中國解放軍曾發放模擬攻擊類似關島美軍基地的片段，呼籲議員批准在關島安裝陸基神盾反導彈系統，甚至將添置攻擊武器編入預算，讓中國知道實現其野心將代價高昂。

戴維森呼籲在西太平洋部署更多陸基長程精準武器，認為對保持西太平洋穩定至關重要。

法新社／路透社

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