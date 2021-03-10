微軟宣佈旗下電郵系統Exchange曾遭黑客入侵，影響全球數以萬計企業及機構，估計黑客來自獲中國支持的組織「Hafnium」。澳洲也發現受到大量攻擊，恐有逾7,000間企業及機構被入侵，包括澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）等逾7,000機構。

澳洲助理國防部長（Andrew Hastie）周三警告，各機構應立即採取措施，緊急修補易受攻擊的系統，必要時應截斷互聯網連接。他指：「澳洲機構在網絡安全方面不能自滿，這就是為什麼Microsoft Exchange所有用戶被敦促要修補其易受攻擊的系統的原因。如果有機構無法快速部署這些修補程序，應考慮暫停讓互聯網連接Exchange服務器。」

澳網絡安全中心：部分攻擊已成功入侵

澳洲訊號局旗下的澳洲網絡安全中心（ACSC）周二發佈「高級警報」，稱發現大量針對澳洲機構的攻擊，而且部份已被入侵，ACSC正處理事件。該中心同時警告，大批澳洲機構未有安裝修補程序，令他們更易受黑客入侵。

《澳洲金融評論》報道，包括澳洲政府及聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）等逾7,000機構都是依賴微軟Exchange電郵系統，當中有部份表示已在微軟發放修補程式後24小時內安裝。

網絡專家：全美最少3萬機構中招

網絡安全研究員克雷布斯（Brian Krebs）上周五發表網誌，引述匿名知情人士指，全美至少有3萬個機構，包括中小企及地方政府，在過去幾日遭中國黑客組織入侵，透過密碼保護軟件工具漏洞進入電腦系統，並取得電腦控制權，受影響的電腦系統數量以千計，且遍及全球。微軟認為，獲中國政府資助的黑客組織「Hafnium」是透過微軟電郵系統Exchange入侵私人機構和政府的電腦系統，已經進行了數月。

澳洲新聞網

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