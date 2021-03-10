中國上周五（5日）公佈國防預算，金額比去年增長6.8%，增幅高於亞洲各國。在全球疫情、經濟走軟下，中國軍費仍然維持6%以上的增幅，令亞太各國憂心。加上中國海上活動加劇，各國料將也要增加軍費應對。分析評估澳洲將軍費增至逾500億美元（3,900億港元），印度軍方早已批准建造6艘核動力攻擊潛艇（SSN），亦會增購增更多如無人攻擊機等裝備。

中國及澳洲在疫情處理及人權問題上有分歧，導致兩國緊張關係升溫。商業分析公司GlobalData在新報告中評估，中國不斷增加威脅，將導致澳洲大幅度增加軍費開支，料國防預算將在2025年前增加110億美元（858億港元），由2020財年的401億美元（3,127億港元），增加5年後的512.6億美元（3,998億港元）。

當中主要開支將用於建造新潛艇艦隊，目前艦隊由一間法國公司在阿德萊德以900億美元（7,020億港元）的價格建造，共有12艘潛艇，預料2030至2080年間的額外維修費用將達1,450億美元（1.1萬億港元）。GlobalData又預計，其他開支將用在獵人級巡防艦（Hunter-class frigates）、阿拉法拉級海上巡邏艦（Arafura-class offshore patrol boats），以及F-35聯合打擊戰鬥機；另外澳洲亦會同時改良空中打擊能力，包括MQ-4C海神偵察無人機、拳師偵察車（Boxer reconnaissance vehicle），以及新型步兵戰車。

分析師：澳洲正為潛在衝突作準備

國防分析師Vera Lin指，中國在南海及周邊地區擴張，以及透過輸油管及港口等商業地點擴大影響力，都對澳洲構成壓力，「澳洲正在為可能與更大的軍事力量發生衝突而做準備，這需要集中在遠程威懾方面，例如彈道導彈防禦，以及對高超音速研究的投資」。

報告又指在國防部署上，澳洲的軍事焦點將由中東等較遙遠的地方，轉移到該地區。以應對中國威脅，「戰略重點着眼於鄰近地區，遏制與更大軍事力量發生潛在衝突」。分析估計到2030年，將會有逾300艘潛艇部署在印太地區，而中國目前在該地區已經投放至少60艘潛艇。

印度也海上擴軍 年內再有航母及核潛艇服役

中國海軍在船隻數量上已超越美國，但美國仍然在艦隊噸位和能力上領先。而跟中國爭鋒的印度目前只有一艘阿庫拉級（Akula-class）核動力攻擊潛艇，且是向俄羅斯借來，2025年前預計會再借多一艘。隨着中國海軍在印度洋地區日益活躍，印度海軍正在提升其基礎設施，包括採購新艦船，印度國防常務委員會報告指，海軍將新建18艘常規潛艇與6艘核動力攻擊潛艇，而計劃正在進行當中。

隨著北京第三艘航母料於今年服役，印度預計中國航母2023年便會部署到印度洋，因而對解放軍海洋力量擴大感到憂慮。印度今年將有第二艘「維克蘭特級航空母艦」（INS Vikrant）和第二艘核動力彈道導彈潛艇「艾裏達曼號核潛艇」（INS Arighat）服役。而「維克蘭特級航空母艦」將駐守印度東部海岸，另一艘「維蘭瑪迪雅號航空母艦」（INS Vikramaditya）則會以西部海岸為基地。

英國《每日郵報》／印度《印度斯坦時報》

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