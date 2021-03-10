港人旅遊熱點泰國因應武漢肺炎疫情，去年起一度暫停外地遊客入境，重創當地旅遊業。泰國今年起為重振旅遊業屢出「奇招」，繼1月將高爾夫球場納入防疫隔離場所後，當局周一宣佈批准遊客於遊艇強制隔離14天，預計新措施為泰國遊艇業帶來約5800萬美元（約4.5億港元）收益。

泰國政府聯同當地最大電訊商Advanced Info Service（AIS）周一宣佈遊艇隔離計劃內容，指將容許持有PCR（聚合酶連鎖反應）檢測陰性結果的遊客，位於布吉的遊艇或小型遊輪上進行隔離。

為免疫情蔓延，泰國去年3月起限制外地遊客入境，直到去年10月才逐漸重開。但當地熱門旅遊景點，由以往每日接待約4萬至5萬遊客，急挫至只有數百人。

參與者需戴智能手帶監測健康和位置

當局已開放遊艇試行這項計劃，9名外地遊客和1名泰國人於上周六（6日）抵達布吉，成為首批在遊艇上隔離的旅客及船員。當局預計正式實施時大約100艘遊艇參與，參與計劃的遊客需佩戴智能手帶，監察健康狀況包括體溫和血壓，並設有全球定位系統（GPS）追蹤其位置，即使遊艇已出海，只要距岸邊方圓10公里內仍可傳送資料。

泰國於1月將指定高爾夫度假村納入隔離場所，容許外地遊客一邊隔離一邊度假。旅遊部長上周更表示，將提出計劃讓外地遊客到海灘等地點隔離。布吉、喀比（Krabi）和清邁等旅遊熱點的酒店，預計於今年4月或5月開始度假隔離計劃。

英國廣播公司／日經新聞網／泰國新聞網站The Phuket News

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