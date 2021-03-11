前立法會議員許智峯周二由英國轉往澳洲，是當地封關下首個成功入境的非澳洲公民。澳洲國會情報及安全委員會帕特森（James Paterson）表示，歡迎他在澳洲展開游說行動，稱他享有言論及政治活動自由。

去年12月經丹麥流亡到英國後，許智峯再轉抵澳洲繼續其國際游說工作。受武漢肺炎疫情影響，澳洲一直封關禁止非公民入境，帕特森回應指入境政策是「純粹的澳洲國內主權問題」。

許智峯早前指澳洲有很多香港人，但沒有民主運動領導人，因此決定前往當地。帕特森直言：「任何澳洲旅客，不論他們是否公民，均能享有澳洲人享有的權利和自由。他們享有言論自由、政治活動自由，所以歡迎他這樣做。」

中國駐澳洲大使館在一份聲明中，敦促澳洲停止以任何方式干預香港事務及中國內政，否則中澳關係將繼續受損。帕特森補充指，同時歡迎其他對許智峯有不同意見的人提出他們的觀點。

路透社

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