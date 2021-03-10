國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）周三連任，承諾舉行一場「安全安心」的東京奧運。

由於武漢肺炎疫情肆虐全球，原定去年舉行的東京奧運延期至今年。巴赫在國際奧委會會視像會議開場時表示，現在問題已不是奧運會不會辦，而是會在什麼樣的條件下進行。

巴赫說：「東京依然是準備最周全的奧運城市，而且現在我們沒有理由懷疑開幕式無法在7月23日登場。」「現在問題並非辦或不辦，問題在奧運會將怎麼進行。」「國際奧會正與我們的日本夥伴及友人全速工作，好讓已延期的奧運能安全地展現出和平團結，以及人類克服疫情展現的堅毅。」

巴赫還說，他的目標是為所有選手創造一個安全、安心且公平的環境。

巴赫表示，雖然面對疫情的挑戰，但現在可以非常自信地說，北京冬奧組委已經準備好。

多國指北京壓制維吾爾族人權和鎮壓香港爭取民主運動，呼籲抵制明年北京東奧。

67歲的巴赫是這次國際奧會主席選舉唯一的候選人，在94張有效票中，有93票挺他連任。路透社指出，這使他的任期延續至2025年。

路透社／法新社

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