過去10年，70歲的佐佐木先生跟在311生還的長子相依為命，太太美紀子當年為救不願逃生的「隱蔽青年」幼子，雙雙命喪大海，當時不在場的佐佐木愧疚萬分，直至近日才鼓足勇氣問兒子，美紀子臨終說了甚麼。原來美紀子被巨浪吞噬前用盡最後一口氣着兒子「要活下去！」佐佐木說：「我以為時間可治癒一切，但原來不是，有些事情想忘也忘不了，部份更是歷歷在目」。

八旬婦不斷寫信給丈夫

311痛失愛女的佐藤美嘉，至今還會定時去「接校車」，就像6歲女兒仍然在世。災後，佐藤美嘉跟幾位家長起訴幼稚園，要求解釋為何明知海嘯來犯，仍執意把孩子們從幼稚園送下山。這宗要求真相的官司卻令佐藤美嘉飽受更多壓力，有人當街質疑她「是否為了3億日圓（賠償）」，對此她淡然回應說：「我們沒有！」

年近八旬的熊谷幸子災後不斷寫信給失蹤的丈夫，以訴思念之情，後來更以丈夫之名回信鼓勵自己，「老婆，就算妳日思夜想，我也回不來了……妳可以熬過去的，一定可以啊！」跟她一樣不知老伴下落的，還有64歲的高松靖男，年事已高的他還去考潛水牌，是為要潛落宮城縣水域尋妻，多年來下水470次，他強調「只要老骨頭還能動」都不會放棄。失蹤者家屬奧山英樹昨日則悲喜交集，壞消息是確定母親已經離世，但亦終能迎回她的遺骨。警方上月在宮城縣找到一具遺骸，鑑定後證實是失蹤10年的奧山夏子，在昨日移送給家屬。

路透社