美國國會周三通過總統拜登的1.9萬億美元（14.8萬億港元）振興經濟方案，白宮周三表示，拜登會在美東時間周五下午簽署方案，與副總統賀錦麗親自出馬宣傳方案，委任專人負責推行法案中的措施。

參議院上周六在沒有共和黨議員倒戈投贊成票下，以50票對49票驚險通過方案，由於參院通過的方案與眾議院上月底通過的方案有少許分別，故再交回民主黨控制的眾院審議，最終過關。

共和黨議員對紓困方案「立場一致」，批評計劃與紓緩武漢肺炎疫情無關，共和黨眾議院第3號領導人物麗茲切尼（Liz Cheney）早前說︰「我們知道方案包含的條款並非針對性（疫情），它們不是臨時性，與武漢肺炎沒有關係，不一定要這樣。我們本來可以花費更少，並且同時得到兩黨支持。」

上周參院經歷馬拉松式審議過程才通過表決，一方面因為民主黨為失業援助「內訌」，亦與沒有共和黨議員倒戈有關，共和黨人更提出30幾項修訂。拜登在參議院通過法案後表示，預料將有2.8億人能受惠，而派給逾85%合資格美國人的1,400美元（10,920港元）的支票本月開始寄出。

政府料本月向美國人派錢$1萬

現時參議院通過的方案包括總值4,000億美元（31,200億港元）的一次過每人派錢1,400美元（約1萬港元）、向950萬因疫情失業者發放每周300美元（2,340港元）失業救擠、3,500億美元（27,300億港元）援助因疫苗而陷入財困的州及地方政府。

每年收入介乎7.5萬至8萬美元（約58.5萬至62萬港元）的成人，或跟配偶共同收入介乎15萬至16萬美元（約116萬至124萬港元）之間，以及收入不多於12萬美元（約93萬港元）的戶主，亦可獲得按比例扣減後的現金援助，但超出上限的話便不能獲得一分一毫。

有申報供養人的家長可就每名受供養人取得1,400美元，跟去年派錢不同的是，受供養人不再設有17歲的年齡上限，即使他們已成年，但仍因要讀書或殘疾而受供養，家長或監護人仍可申報，並獲得1,400美元。受養人的款項會轉賬至其家長或監護人的賬戶。

無證移民將不能獲發放現金，但已登記社會安全號碼的非美國公民則可獲派錢。

路透社／美國《華盛頓郵報》/《蘋果》資料室

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