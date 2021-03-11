根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數逼近1.18億，全球死亡人數超過261萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,914萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逼近53萬。印度確診人數超過1,126萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,120萬，死亡人數突破27萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

巴西單日病亡首破2千

巴西周三通報，過去24小時2,286人死於武肺，首次突破2,000大關。

巴西累計死亡人數達27萬，僅次於美國，而在「P1」變種病毒株肆虐卜，新增確診數字居高不下，令醫療系統不勝負荷。

泛美衞生組織（Pan American Health Organization，PAHO）周三巴西的感染率令人擔憂呼籲實施更嚴格的衞生措施。

奧地利女護死亡「與接種阿斯利康疫苗無關」

奧地利一名49歲女護日前接種阿斯利康疫苗後出現嚴重凝血功能障礙死亡，

歐盟藥物管理局（EMA）周三表示，初步調查顯示女護之死與接種疫苗無關，，無迹象嚴重凝血功能障礙是疫苗所致，指出該情況並無列作疫苗副作用。

發生死亡事故後，奧地利封存涉事批次疫苗，暫停讓國民接種。愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡四個歐盟成員國亦暫停為公眾注射同一批次疫苗。

疫情溯源專家：國際調查應成標準做法

世界衞生組織武肺疫情溯源專家組成員達扎克（Peter Daszak）周三在英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）一項視像活動表示，武漢肺炎病毒源頭可在未來幾年找出。他說，集體科研可能有助確定病毒如何由動物傳給去年12月確診的首批武漢病人。他說，在武漢和華南省分之間的管道，發現帶有武肺病毒「近親」病毒的蝙蝠，認為野生動物貿易是最可能的解釋。

專家組1月到武漢實地調查疫情源頭，下周初會發表初步調查結果。

另一專家組成員、荷蘭病毒學家吉柏曼斯（Marion Koopmans）提出，將疫情溯源國際專家組調查，在以後發生疫情爆發時，應成為標準做法，以減少對先爆疫國家的羞恥感。她說，當一個國家感到專家組是來懲罰，不會有國家歡迎專家組，中國抗拒也不難理解。

法新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！