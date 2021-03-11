發明錄音帶的荷蘭工程師奧滕斯（Lou Ottens） 上周六於故鄉德伊澤爾 （Duizel）逝世，享年94歲。

奧滕斯於1960年起成為飛利浦（Philips’）產品研發部主管，帶領團隊成功研發錄音帶，1963年在柏林廣播電子展（Berlin Radio electronics fair）正式推出，隨即大受歡迎。他於錄音帶面世50周年時，向《時代》雜誌表示，此發明由第一天就引起「轟動」。但對於錄音帶隨身聽Walkman是由索尼（Sony）發明，而非飛利浦，他坦言是其最遺憾的事。

他亦有參與研發雷射光碟，推出至今全球已售出約2,000億隻。飛利浦1982年推出光碟隨身聽時，奧滕斯更形容：「由現在開始，傳統的唱片播放機已被淘汰。」

奧滕斯的發明改變了人們聽音樂的方式，由錄音帶推出至今，全球已出售約1,000億盒。Lady Gaga、The Killers等著名音樂人近年選用錄音帶推出新專輯，令其再度興起。英國Official Charts Company指，錄音帶去年上半年銷量比前年同期增103%。美國Nielsen music統計亦指，它於2018年的銷量比前一年增23%。

英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！