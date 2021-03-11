美國政治新聞網站Politico報道，疾病控制及預防中心（CDC）將公佈研究，去年在武漢肺炎疫情肆虐下是國家史上死亡率最高一年，死亡人數大增15%。

疾控中心將總結「發病率和死亡率每周報告」，據悉2020年有300萬人死亡，武漢肺炎是僅次於心臟病和癌症的第三號殺手，往年「意外」是當地第三大主要死亡原因。根據官方紀錄，美國有超過52.8萬人死於武肺，是全球最多死亡個案國家。

數據亦反映去年美國死亡率急升，比2019年增加15%，是1918年以來最高紀錄，當年美國爆發了西班牙流感，有數十萬人染疫死亡。相比之下2019年的死亡率比2018年的死亡率下降了1.2%。

預期壽命被武肺拉低

早前疾控中心以2020年1月至2020年6月的數據分析，發現武肺導致美國人預期壽命下降，由2019年的78.8歲跌至77.8歲，若以族種劃分，非西班牙裔黑人的預期壽命更下降2.7歲。

Politico消息指疾控中心這份報告，將詳細分析武肺如何影響不同種族美國人的死亡率，以及每個社群的死亡總數。

路透社/美國政治新聞網站Politico

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