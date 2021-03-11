澳洲安全情報組局長伯吉斯（Mike Burgess）周四在國會情報與安全委員會上表示，澳洲將擬定重要及新興科技的列表，限制與外國合作研發有關項目。伯吉斯同時指，中國毫不掩飾其對科技研發的野心，並透過「千人計劃」招攬外國科研人才，目標是成為世界科技領袖，確保中方的經濟和軍事優勢。

限制名單延伸至民用項目

澳洲政府目前亦正審視大學對軍用或軍民兩用科技的跨國研究，情報部門的新名單將進一步涵蓋純經濟項目。伯吉斯稱設立新名單象徵經濟競爭將被視為國家利益評估的一部分，強調無意令澳洲全面實施保護主義，但在現時的全球環境下，澳洲需向新的方向邁進。

澳洲國會情報與安全委員會正調查當地大學的國家安全風險，多項調查項目涉及中國，中國亦有大量留學生就讀澳洲大學。伯吉斯表示安全情報組去年就外國暗中取得澳洲知識產權等問題，與澳洲各大學洽商60次。

威嚇學者全家要求交出敏感研究

伯吉斯稱中國毫不重視知識產權，卻透過「千人計劃」招攬對外國科技與知識產權熟悉的人才，形容此舉是中國戰略的「自然延伸」，又透露有學者及其家人被外國威嚇，要他們交出敏感研究資訊。伯吉斯同時不點名指「有國家」正積極以網絡攻擊等方式干預澳洲，並透露「五眼聯盟」其他成員國在定期會議上，同樣關注外國干預議題。

美國司法部已起訴多名學者，指他們隱瞞參與「千人計劃」，個別學者來自美國太空總署（NASA）。美國亦於2018年實施新法案，限制美國機構及企業，與中國在部份關鍵新興科技的合作。

路透社

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