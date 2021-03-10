【Megxit風暴】英國哈里王子夫婦的專訪上周日播出，兩天後英女皇終於經白金漢宮回應，說將會私下處理；皇室專家分析，聲明定調為家事，是為盡快平息公眾討論，同時綿裏藏針，一方面強調哈里三口「永遠是受疼愛的家人」、關注二人兒子膚色遭歧視，卻同時暗批梅根「記憶或有不同」，顯然不認同她的說法。

女皇的回應只有四句，首句「知悉過去數年哈里和梅根面對的種種挑戰，我們一家深感難過」。專家分析，聲明用了二人本名而不用名銜，代表女皇視他們為家人，事件會當家事處理；同時含蓄地認錯，承認有做得不好之處，對家人受屈而不知表達痛心和支持。皇室傳記作家丹皮爾說，這句顯示女皇很想治癒哈里和梅根內心傷痕。

阻雙方再公開對質

第二段的兩句，則是回應曾孫阿奇涉遭皇室成員歧視膚色一事，「（二人）提出的議題，尤其涉及種族的，令人關注。儘管各人記憶或有不同，都會十分認真檢視相關議題，並與家人私下解決」。丹皮爾解釋，「記憶或有不同」意思是相信二人不是說謊，但專訪內容可能只是「二人理解的版本」，相信女皇已從涉失言的皇室成員口中，聽到另一版本；至於「私下解決」是阻止雙方再公開對質，讓涉事人身份可繼續保密，以免一生蒙上污點。

另一皇室傳記作家鮑爾說，「記憶或有不同」說法十分高明，既能保有外交禮節，又禮貌地否定二人說法，沒有交代涉事人身份、發生時間和場合，就只屬二人妄想。皇室評論員菲茨威廉斯說，女皇畢生服務象徵多元文化的英聯邦，理應關注種族問題，但由於外界對梅根說詞有不少質疑，故以「記憶不同」回應敏感問題。

聲明最後一句重申「哈里、梅根和阿奇永遠是我們疼愛的家庭成員」。丹皮爾說這是打親情牌講和，希望二人別再爆料，冷靜下來修補關係。

打破「永不解釋」原則

倫敦大學歷史系教授懷特洛克評說，聲明簡而精，重點拆解訪問中最嚴重的種族歧視指控，將事情定性為家事閉門處理，盡快平息輿論。至於延遲回應，哈里王子自傳作者萊文認為是因為女皇要時間平衡君主和祖母的角色衝突：「多年來女皇有個原則：永不投訴，永不解釋。然而身處這氛圍和年代，消息傳千里，社交網討論如此多，她不能不說些甚麼。」

訪問播出後，在英美分別有1,240萬和1,710萬人收看，YouGov民意調查顯示，英國人仍傾向支持皇室；4,656名受訪者中，36%人同情英女皇和皇室，僅22%同情哈里夫婦；但當問及哈里二人是否受到不公對待，同意和反對者比率各佔32%。

美聯社/英國《每日郵報》