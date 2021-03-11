英國哈里王子太太梅根向獨立電視台（ITV）正式投訴名嘴摩根（Piers Morgan）的言論，不久後摩根就被迫辭職，英國逾萬人聯署要求摩根復職，ITV的股價更在他辭職後下跌。有關注言論自由的組織向英國通訊管理局（Ofcom）投訴，憂慮在皇室人員要求下，電視台「樂於審查」記者言論。

一個稱為「將摩根帶回來」的聯署，指控ITV對待摩根的方式「駭人聽聞」，而一個稱為「讓摩根留在《Good Morning Britain》以保持生活方式」的聯署，亦有逾9.5萬個簽名。第三個聯署也有3.5萬人簽名，說迫摩根辭職是一場「絕對的鬧劇」，並表明從即日起罷看ITV。ITV的股價周三下跌4.3%。

有關注言論自由的組織周二已去信ITV及Ofcom，稱憂慮事件「對言論自由帶來寒蟬效應」，他們指電視台堅持要摩根就其言論道歉，對此方式感憂慮。組織稱傳媒人應該「有自由表達他們的懷疑態度」，而不會冒失去工作的風險。

「言論自由聯會」的楊姓代表（Toby Young）指，看來ITV「應一名皇室成員的要求」而「樂意審查」一名記者。

英國《每日郵報》報道，摩根向獨立電視台（ITV）辭職前，梅根周一曾向ITV行政總裁麥考爾（Dame Carolyn McCall）提出正式投訴。報道引述知情人士指，梅根並非因為摩根不相信她而不滿，而是憂慮摩根的言論，可能會影響正嘗試處理心理健康問題的人士。據指電視台下令摩根道歉，摩根不肯，堅持言論自由。

英國《每日郵報》

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