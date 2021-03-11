加拿大卑詩省基洛納（Kelowna）的「Cottonwoods」護理中心出現小型爆發疫潮，截至當地周日下午，已有12人確診。但最令人驚奇是，根據數據顯示，中心內82%住宿者已接種了首劑武肺疫苗。

加拿大衞生部周一公佈，「Cottonwoods」護理中心中心內兩名職員和10名住宿者確診，正在追蹤密切接觸者，並在中心內實施感染控制和預防措施，以遏制病毒傳播。「Cottonwoods」護理中心是衞生部營運的長期護理機構，有221張長期護理病床，當局正調查病毒如何傳入中心。

勞莉（Laurie Tjernstrom）的丈夫特恩斯特倫（Howard Tjernstrom）住在護理中心，並已接種了兩劑疫苗。「我真的很驚訝，因為我以為每個人都接種了疫苗。我被誤導受到保護，但現在我才知道一些人存在潛在健康問題可能無法接種，但他們沒有告訴我。」

根據卑詩省疾病控制中心（BCCDC）的數據，截至上月15日，中心內268住宿者中，82%已經接種了首劑COVID-19疫苗，一些職員和住宿者更已注射了第二劑。內政部醫療官員波洛克（Sue Pollock）博士說，「Cottonwoods」護理中心早在去年12月成為首批獲分發疫苗的長期護理中心之一，但由於某些原因，部份人只在最近幾周才接種，「確實取決於接種的時間，接種疫苗後確實需要2至3周才能形成對抗武漢肺炎的免疫力或保護作……其中某些人只是近期才接種疫苗」。

加拿大Global News

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