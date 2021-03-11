現時世界各地對武漢肺炎疫苗接種優先次序不一，其中英國牛津/阿斯利康（Oxford/AstraZeneca）疫苗早前因數據不足，德國、法國、意大利、南韓等多國一度不建議長者接種。丹麥因凝血風險，暫時停止使用阿斯利康疫苗，而南韓總理丁世均周四宣佈，將讓65歲以上長者接種阿斯利康疫苗，指英國近日已發表數據顯示阿斯利康疫苗對長者有效。

丹麥衞生當局周四發聲明表示，有幾名接種完阿斯利康疫苗的人士出現嚴重凝血情況，其中一宗發生在丹麥，出於謹慎當局已暫停使用阿斯利康疫苗14天，但強調目前仍未確立到疫苗與凝血之間是否有關。當局沒有透露有多少宗凝血個案，亦沒有公佈病人細節。

奧地利亦停止使月一個批次的阿斯利康疫苗，同時調查一宗因凝血障礙導致的死亡個案，以及一宗因肺栓塞引起的疾病。丹麥方面稱另外6個歐洲國家亦停止使用阿斯利康疫苗。

丹麥藥品管理局表示，已與其他歐洲國家機構以及歐洲藥物管理局（EMA）合作調查疫苗，強調「我們不是排除使用阿斯利康疫苗，只是暫時擱置」。丹麥當局本來預期7月左右為國內所有人士完成接種，受暫停施針影響，有關日期將延後4周至8月15日。

阿斯利康表示，其疫苗受到嚴格的質量控制，沒有嚴重不良事件證實與疫苗相關。藥廠說會與奧地利當局保持聯繫，並將全力支持他們的調查。歐洲藥物管理局（EMA）周三表示，沒有證據將阿斯利康與的奧地利兩宗病例聯繫起來。

南韓取消接種阿斯利康疫苗限制

丁世均指本月將安排65歲以上的療養院住客及員工接種，涉及37.6萬人。南韓在5月底至6月間將可獲700萬劑阿斯利康疫苗，除了長者及醫護人員等優先群組，政府亦研究屆時把約2萬名空中服務員納入接種組別。

南韓目前提供輝瑞及阿斯利康兩種疫苗注射，當局建議接種阿斯利康疫苗的人士，在注射首劑後相隔10至12周才注射第二劑，較世衞建議的8周長。

德國亦開綠燈 法國放寬至75歲

阿斯利康疫苗對長者的有效率早前傳出爭議，德國傳媒今年初報道該款疫苗對長者有效率不足10%。雖然阿斯利康立刻反駁，歐盟其後批出阿斯利康疫苗許可時亦指建議所有成人接種，沒有剔除長者，但德、法以至瑞典等多個歐盟國家仍自行施加限制，不建議長者接種阿斯利康疫苗。

直至上月底，英媒引述衞生部門就國內長者接種阿斯利康疫苗的初步研究結果，證實阿斯利康疫苗對長者的保護率高於70%，重病預防率更逾80%。德國、法國不久後便相繼修訂指引，其中德國准許所有65歲以上人士接種阿斯利康，法國則把接種阿斯利康年齡上限由65歲提高至75歲。意大利、希臘、葡萄牙等歐盟國家亦已放寬長者接種阿斯利康限制。

目前仍有多個國家維持對長者接種阿斯利康的限制，其中西班牙只准55歲以下、無嚴重健康問題人士接種，長者只可接種輝瑞及Moderna疫苗。加泰羅尼亞自治政府促請馬德里當局盡快修訂限制，否則不排除自行放寬。

路透社/韓聯社/土耳其阿納多盧通訊社

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