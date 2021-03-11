（北美通訊）《華爾街日報》報道，受美中貿易戰影響的美國農夫，在2020年兩國達成「停火協議」後，再次賺到盤滿鉢滿，中國再次成為美國農業的主要客戶，對華農產品出口增至5,550萬噸，佔所有農產品出口的四分之一，購買量更勝從前。美國農業部官員預計，來自中國的需求將持續增加。

去年，美中兩國達成「停火協議」，中國承諾增購美國農產品。最終，美國出口了創紀錄的農作物和肉類到中國，農產品的價格和利潤上升，也激發農夫投入更多土地，種植用作出口的農作物。

北達科他州農夫加克勒（Josh Gackle），過去種植粟米、大豆和其他農作物，由於大宗商品價格上漲，他終於扭轉了過去6年來虧損的局面。對於可以再次出口產品到中國，他感到鼓舞，並計劃投資50萬元（美元、下同）成立工場，來修理農場內的設備。

和其他美國農民一樣，加克勒過去在出口中國市場「落重注」，在6,000英畝的土地上，一半用來種植中國市場最喜歡的大豆。但2018年爆發美中貿易戰後，美國對中國的大豆出口量急跌74％，連油籽價格也暴跌。當時，特朗普政府啟動救濟方案，向農民提供超過230億元援助，並急於尋找中國以外的買家。

農業分析員表示，中國經濟在武漢肺炎及豬瘟後復蘇，對美國農產品的需求持續增加。根據美國農業部數據，中國農民正在「鬥快養豬」，美國運到中國的大豆，出口量按年增加53％，總額創出史上第二高，佔全部大豆出口量超過一半；而粟米出口更增加了超過20倍，創歷史新高。

中國對於大豆﹑粟米及豬肉的需求急增，但美國的養豬戶擔心，趨勢不會持續太久。在密歇根州蒙哥馬利市經營養豬場的皮禮頓（Brian Pridgeon），每年養7萬頭豬；他表示，雖然中國豬肉採購熱潮令人興奮，但擔心一旦中國國內豬肉產量回升，對美國豬的需求將會減少，認為不可以單單依靠一個出口市場。

在今年首8周，中國買家購買的美國大豆數量，為去年同期近三倍：油籽價格比去年同期上漲64％。美國農業部預測，美國農民有望在今年春季種植創紀錄的1.82億英畝粟米和大豆，單單大豆種植面積便增加700萬英畝。

為中國養豬戶採購飼料的貿易公司表示，預計強勁需求將會持續，有助減少美國的粟米和大豆庫存。不過，農民和農業部官員認為，中國需求急增，並不會阻止美國向其他市場尋找新買家。拜登政府新任命的農業部長維爾薩克（Tom Vilsack）今年2月表示，強勁的中國需求和較高的商品價格，對美國農民來說是個好消息，但是事情非常複雜，強勁的購買力隨時有機會受到影響。

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