緬甸安全部隊周三在仰光兩個地方包圍反對軍事政變的數百名抗議民眾，逮捕數百人，並發射催淚彈，促使美國大使館呼籲軍警撤離。

另外，聯合國安全理事會討論緬甸局勢後，周三發表聲明，強烈譴責緬甸軍方對和平示威者使用武力，是政變以來安理會第二次口徑一致。不過，在中國反對下，最終版本聲明刪除了「譴責政變」、「威脅考慮採取進一步行動」等字眼。

緬甸軍警周三突襲仰光一處鐵路人員宿舍，另外在北奧卡拉帕區（North Okkalapa）在一個公園包圍數百名示威者，拘捕至少200人。 北奧卡拉帕區一名目擊者說，被捕的多數是青年和學生。有居民試圖堵路阻止軍警帶走被捕示威者時受傷。

美國大使館在聲明中表示：「我們看到報道指出，安全部隊在北奧卡拉帕包圍無辜的學生和平民，並進行逮捕。」「我們呼籲那些安全部隊從該區域撤出，釋放那些被拘捕的人，並讓民眾安全離開現場。」歐盟駐緬甸代表團亦對仰光的圍捕事件表示關注，呼籲容許所有人平安歸家。

美制裁緬甸軍頭家族

美國財政府周三對緬甸國防軍總司令敏昂萊的兩子女及他們掌控的六間公司，以回應緬甸軍方發動政變並鎮壓和平示威。

德新社／路透社／法新社

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