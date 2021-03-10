擁有英國和澳洲籍的中東學者穆爾吉爾伯特（Kylie Moore-Gilbert）去年11月獲伊朗釋放，前日首次接受訪問。她表示在囚期間有人曾以釋放她為條件，試圖招攬她為伊朗做間諜。

穆爾吉爾伯特2018年9月在伊朗聖城庫姆出席學術會議後，遭革命衞隊拘捕，一度因間諜罪被判監10年，後來四名涉泰國曼谷炸彈襲擊的伊朗人在囚犯交換協議下獲釋，她才重獲自由。

她接受澳洲天空新聞台訪問時透露，伊朗人員曾稱如她願意合作並同意成為他們的間諜，就會釋放她，但她多次拒絕。她指伊朗欲利用她的學術信譽，收集中東和西方國家的情報，並認為伊朗一直不願跟澳洲政府積極談判，是因為想招攬她。

心理受創 萌自殺念頭

她又訴說在囚時的慘況，如曾被單獨囚禁七個月，被關在兩平方米的箱子裏，沒有廁所或電視機，形容這經歷令她受到心理創傷，萌生自殺念頭。她還嘗試過送信出監獄，但被獄警發現，繼而遭毆打和注射鎮靜劑。有一次她成功爬牆從牢房逃到天台，看到有機會越獄，但想起自己沒有金錢和不懂當地語言，又穿着囚衣，被抓回後的下場必定更悽慘，才打消念頭。

另外，她憶述公眾知悉事件後，其健康和狀況都得到更多關注，批評澳洲政府堅持以外交手段談判，沒有按她的意願向傳媒公開細節，增加了她被囚禁的時間。

澳洲廣播公司/法新社