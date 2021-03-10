日本福島在2011年遭逢大地震和核災，東京電力公司與日本政府當年提出完成清理核電廠的「30年至40年」路線圖，可是10年過去，清理進度似乎並不理想，例如東電尚未完全掌握燃料棒在反應堆中的確切位置。有專家指出，要全面清理燃料棒及受污染的土壤與核碎屑，也可能需要100年時間。

移除燃料棒難度高 東電仍未掌握確切位置

核電廠的清理工作本身已經追不上預定進度，去年起再受武漢肺炎疫情影響，更是進一步被拖慢。東電去年12月表示，從3個受損反應堆移除燃料棒的工作，需要延後約一年。移除燃料棒的難度極高，尤其是核心部份仍有極高輻射水平，甚至連機械人也無法靠近，但事發10年後，東電尚未完全掌握燃料棒在反應堆中的確切位置，以及其組成和硬度之類的細節。

京都大學原子力工學（即核工程學）名譽教授山名元說：「我們現階段不能說在40年內完成是不可能，我們將全力以赴實現40年的目標，設定一個嚴格目標，令我們有更大動力去實現它。」

40年屬樂觀評估 清理技術或要開發60年

日本原子能委員會2011年12月的報告指出，完成清理工作需要超過30年，委員會一名專家成員引述部份同僚指，單是開發技術清理廢棄反應堆，就需要50年至60年時間，亦有人質疑拆除受損反應堆建築的可行性。一名成員透露：「我印象是當時政府別無選擇，只能展示一個特定目標，因為受災社區的撤離者，密切關注政府會有甚麼反應。」

東京大學原子力工學名譽教授及委員會負責人近藤駿介解釋，定下40年計劃的原因是，用頭10年準備清除核殘骸，然後各用10年清除三個反應堆融掉的燃料棒。他說：「當初輕描淡寫地指，清理工作可在最快40年完成，是政客偏向說出低於我們評估的數字。」

倘清走全數760萬噸廢料 恐需時100年

日本原子力學會的研究小組去年7月公佈報告，提出即使可在30年內清除反應堆建築，但除非把受污染土壤與核殘骸一併清理，否則核電站範圍仍然無法再次使用。

小組提及兩個情境，第一個是完全清理，包括把融掉燃料棒在內的760萬噸放射性廢物完全清理，並讓受污染的核電站範圍丟空，估計需時100年去完成。第二個情境是部份清理，保留反應堆地底的建築，並把部份受污染土壤遺在原址數十年，這種做法需要清理的放射性廢物料為440萬噸。

日本《朝日新聞》

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