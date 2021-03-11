2011年日本311大地震導致逾2萬人死亡及失蹤，今天踏入10周年，當地有紀念儀式悼念死難者，日皇德仁及太太雅子、首相菅義偉等出席儀式。住在重災區石卷市的生還者黑澤健一（音譯）猶有餘悸，他抱樹避過海嘯來襲，海水退去後驚見全市遭摧毀，十年過去他百感交集，仍在努力重建當地及自己的人生。

國內多地包括重災區岩手縣及福島縣都有悼念儀式，民眾合十哀悼死者。岩手縣大槌町町長等28名職員當年因海嘯在政府辦公大樓遇難，遺屬及町長平野公三去到辦公大樓遺址獻花。當時負責町內防災的平野說：「這種深深的悲痛，無論時光如何流逝都沒有盡頭。」

宮城縣第二大城市石卷市是海嘯受災最嚴重地區之一，刻有死難者姓名的石碑揭幕，供死難者家屬及民眾弔唁。

日皇德仁致辭：難以忘懷災難慘況

官方追悼儀式在東京國立劇場舉行，在當地下午2時46分、即311大地震時刻，日皇德仁及太太雅子、首相菅義偉等低頭默哀。德仁是首次在官方311追悼儀式發表講話，指國家仍在面對災後重建挑戰，難以忘懷災難慘況，希望國民團結一起克服傷痛。

面對災後重建持續進行，在災區仍有許多待解課題，德仁說，包括高齡者及孩童在內，療癒受災人士的內心創傷及守護他們的身心健康，都是很重要的事。他強調不遺漏任何一位遭遇困難狀況的人，為了早日重拾以往平穩日常生活，並讓重建工作確實獲得成果，「接下來讓我們同心協力，永遠跟災區民眾站在一起」。

德仁說，回顧日本歷史，經常發生巨大天然災害；過去遭遇天災的人們，每次都在各地為後世的人們留下重要的紀錄。他說，311大地震的重大犧牲下學到的教訓，未來也絕對不能忘記要傳給下一個世代，然後不忘災害經驗與教訓，經常防範災害於未然非常重要。

救陌生人上樹 石卷市遭夷平

石卷市居民黑澤健一在發生地震時，於離家12公里的小鎮工作，他立即致電在銀行暫避的妻子回家會合再避難。當局在數分鐘後發出海嘯警報，他嘗時再致電，可是因網絡繁忙未能接通，他駕車高速回家接妻子，當時他眼看不少車跟他行相反方向，駛往指定的避難所。

當他快要抵家時，看到遠處有一道像海嘯的屏障，後來驚現有一堆汽車正被海浪捲來。黑澤回頭看到一名男子嘗試徒步跑離海，他憶述：「我從車窗拉他入車，我們立即全速離開，但海嘯一瞬間已在我們面前。」

於是二人決定棄車，黑澤爬上一棵樹暫避，但樹枝竟然折斷，在海水湧至之際立即再爬上樹，同行男子也一同爬樹。黑澤坦言：「我當時以為自己做不到，除非你曾親身經歷，否則你很難想像海嘯的威力，這是破壞性力量，能吞噬一切。」

翌日黑澤在海水退去後爬回地面，發現石卷市有如被炸彈夷平了，在歸家的路途只見大量建築物殘骸和被沖上岸的船隻。他的妻子也逃過大難，可是他們的朋友卻沒有那麼幸運。

自願留下重建 盼一起走出災難陰霾

黑澤和妻子在2011年8月搬進臨時房屋，這個被他們稱為「家」的地方一住便是3年。本身是水管工的他志願協助當地重建，坦言自己在災後5年仍經常夢見在變成廢墟的家鄉漫步，時至今日他感到石卷市居民對於核災的感覺仍五味雜陳，「其他人問我10年過去後現在有甚麼感覺，我感覺自己仍是活在當年延續的時間線，仍在努力（走出來）。」

多年來黑澤一直努力重建人生，當地建築物有如雨後春筍崛地而起，但當地居民的心靈傷痕與城市重建花費一樣長的時間。他認為不應該活在過去，黑澤說：「我從災難中學習到民眾要彼此協助才能生活，希望永遠都在我們之中。」黑澤現在不時駕車駛過那棵拯救了他的樹，甚至再次爬上那棵樹。

美國有線新聞網絡/日本放送協會

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