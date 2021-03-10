日本福島核事故至今10年，雖然營運福島第一核電廠的東京電力公司堅持可在2041至2051年間，完成1至3號反應堆報廢的目標，但原定在今年展開最艱巨的熔落核燃料取出工程，卻因疫情被迫推遲一年。

7,878億勢難埋單

東電估計三座反應堆共有880噸熔落核燃料，但由於輻射水平極高，一般機械人難以接近。日方原本向英國訂製了一座重4.6噸、配備22米長機械臂的機械人負責進入2號堆取樣。不過，英國早前封關抗疫，打亂了對機械人的測試進度，未知何時能向日本付運。早在2011年，即發生核外洩的當年，日本政府已訂出要用30至40年時間拆除三座損毀的反應堆，大約每個堆得花10年去取出已熔掉的核燃料，再用10年去收拾其餘的核殘骸。不過，10年過去，政府也換了好幾屆，除了在3號堆移除了468具組件外，核心的熔落核燃料取出工程仍毫無寸進。

當年估計報廢三座反應堆要耗資1,010億美元（7,878億港元），但現在看來，即使能按時完工，埋單費用恐怕也得翻一番。熔落核燃料何時能取出還是未知之數，收集反應堆內輻射水的處理設施估計明年也會存滿，如何處置這些核廢水是另一項逼切的難題，東電有意倒入大海，但受到國內外強烈反對。

2011年3月11日的大地震及緊接而來的大海嘯，對東日本造成嚴重破壞，奪去近1.6萬條性命。禍不單行，受地震和海嘯雙重來犯的福島第一核電廠發生核洩漏，當局曾作最壞打算，計劃疏散東京首都圈3,000萬人，甚至準備放棄整個關東地區。

《朝日新聞》