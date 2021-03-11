英國薩塞克斯公爵夫人梅根在日前播出的專訪中，指控遭皇室成員種族歧視。英國《每日鏡報》引述皇室消息人士指，女皇將私下與皇室成員逐一對話，以查明梅根的指控，但指皇室眾人都明白若哈里梅根再有不滿意，很可能再次公開爆料。另外，有報道指女皇未來數天亦可能與哈里通電話，避免醜聞再擴大。

梅根的種族歧視指控其中一項重點，是稱有皇室成員在她懷第一胎時談論她腹中塊肉膚色。消息指女皇將逐一向家庭成員查問哈里和梅根的指控，形容女皇不希望火上加油，只想在家族內部處理事件，相信查理斯及夫人卡米拉、劍橋公爵威廉及夫人凱蒂均會被女皇召見。

侍從曾建議逐點反駁 女皇決列為家事

《每日郵報》報道，據了解女皇將在未來數天與哈里通電話，被視為向哈里伸橄欖枝，為專訪風波降溫。皇室侍從又指，一些皇室職員起初曾考慮是否逐點反駁哈里梅根的指控，但女皇最後決定把事件定性為家事，侍從形容女皇表現謹慎及有效果。據報女皇亦為侍從訂立三重監管，阻止他們對外公佈皇室內部情況。

消息人士指，其他皇室成員仍然對哈里梅根爆料感到極為震驚，形容不能低估專訪震撼程度，據報查理斯對遭哈里指控切割財源最感傷心，強調從沒要求哈里更改人生規劃，只想他交出可行方案。如今查理斯憂慮與哈里的關係無法修補，跟朋友聊天時表現傷感。另外，威廉據報亦對遭哈里攻擊感不快，估計會盡力保護凱蒂。

盼哈里梅根收手 惟傷害恐難挽回

消息人士形容距離事件告一段落仍有很長的路，希望當女皇與哈里重新建立橋樑時，事情會向正面方向發展，期望哈里和梅根也願意採取同樣做法。

哈里和梅根在奧花雲費專訪播放時，曾透過公關團隊指，這次是他們最後一次談論家庭問題，希望一切告一段落，讓他們重新出發。不過知情人士仍然擔心，哈里每次受訪的傷害，已經造成無法挽救的重創。

英國《每日鏡報》/《每日郵報》

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