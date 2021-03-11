菲律賓男子組合SB19的新歌MV周二面世，24小時內觀看次數達100萬次。由於MV最後出現菲律賓2015年呈交南海仲裁的古地圖，引發網民討論，菲國網友大讚此舉愛國。

MV中出現的地圖是耶穌會教士韋拉德（Pedro Murillo Velarde）於1734年所繪，被稱為「穆利優菲律賓群島地圖」（Murillo Map of the Philippine Archipelago）。菲律賓前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）形容它是「菲律賓地圖之母」。

地圖上，黃岩島（Scarborough Shoal）名為Panacot，是當時的菲律賓領土，馬尼拉當局因此在將南海主權爭議提交仲裁期間，呈交這份地圖作為佐證。

對於SB19新歌MV出現這份地圖，菲國網民紛紛在社交平台解釋它的起源和意義。

網民ChicksNiKen評論說：「我雞皮疙瘩都起來了！透過出色的藝術作品表達愛國心！」

另一名網民表示，中國持續騷擾菲律賓漁民，但菲國總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）害怕激怒中國引發戰爭，因此即使菲律賓贏了南海裁決，杜特爾特對此仍無所作為。她認為，MV主題可能是希望菲律賓人高舉國旗表達訴求。

中央社

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