（北美通訊）加拿大多倫多華人社區最近熱議一宗通緝案件，涉及多倫多知名金融集團的太子女。當地警方指，她涉嫌與男友殺死一名男子，並槍傷一名女子，兩人至今仍然在逃，有機會已逃離多倫多。

警方指，案件發生在2月28日，39歲的溫哥華男子普拉特（Tyler Pratt）在安大略省咸美頓一個工業區內遭槍殺，另有一名26歲女子受傷。涉案兩名疑犯分別是25歲的李雲露（音譯，Yun Lu “Lucy” Li）和28歲的卡拉法（Oliver Karafa），二人事後駕駛一輛新款白色Land Rover四驅車逃離現場，據報四人互相認識。

由於涉案華裔女子是多倫多著名瑞邦國際金融集團（Respon International Group）老闆廖子蔚（Hong Wei “Winnie” Liao）的女兒，案件引起非常大關注。廖子蔚每年皆在集團舉辦大型慈善籌款活動，與加國政界及中國駐加外交人員有聯繫；在網站上，也看到她與加拿大總理杜魯多，及中國駐加拿大領事館總領事韓濤合照。

被通緝之前，李雲露在華人社區已小有名氣。去年，她的一個三胞胎姐妹參加多倫多世界小姐比賽，三人曾一起穿上泳衣、內衣及其他衣服造型出鏡。三姐妹也成立了一個名為「加拿大青年資助協會」（Canadian Youth Funding Association）組織，資金來自母親公司的慈善籌款活動。

當地華人社區消息指，廖子蔚在20年前由中國移民加拿大後，相當高調，並認識很多人，「看起來有很大權力」。廖子蔚在也常現身政界，在自由黨的捐款名單內，以「Hong Wei Liao」作名字的捐款者，捐出了約兩萬加元。據2016年報道指，廖子蔚曾為杜魯多舉行多次籌款活動，向加籍華裔富豪籌款。

目前，媒體無法與廖子蔚取得聯繫，有公司職員表示她去了溫哥華。一份發給中文媒體的聲明中，疑犯家人向遇難者及其家人表示慰問，表示相信李雲露是無辜的，並呼籲她與警方合作，「她捲入不幸事件，我們感到震驚、不安和困惑。」

另一名疑犯卡拉法，在2014年因被控不清醒駕駛（Impaired Driving）和疏忽而導致他人死亡（criminal negligence causing death），被判處五年監禁。當時，他高速駕駛的四驅車撞上電燈柱，導致車上乘客死亡。

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