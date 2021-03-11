中國第十三屆全國人大第四次會議周五閉幕，會上通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》，勢將使香港民主大幅倒退、普選無期。英國外交大臣藍韜文隨即發表聲明，形容《草案》是北京扼殺香港民主辯論空間的最新行徑，批評中方違反對港承諾，將進一步打擊外界對中國履行國際義務和法律責任的信心。

英國保守黨人權委員會成員、「香港監察」組織成員裴倫德（Luke de Pulford）指出，中國今年內已無數次破壞《中英聯合聲明》，批評英國怯懦，且未有推出任何措施迫使中國就其舉動負責任。

「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）形容，香港民主正在進一步瓦解，斥中國國家主席習近平試圖全面控制香港。羅傑斯又批評香港行政長官林鄭月娥在《草案》通過後馬上發聲明表忠，顯示她進一步變得滑稽可笑。

英國自由民主黨亦發聲明，形容一切「夠了」（Enough is enough），促請英國政府立刻採取行動保護香港民主及人權。

多個外國傳媒亦以顯著位置報道香港選舉制度被修改，其中英國廣播公司（BBC）、彭博社亞洲版均把相關消息置於頭條位置。另外，美國霍士新聞則在其應用程式，就香港選舉制度被修改一事推送消息。

篩選機制保立法會多數

美國全國公共廣播電台早前發表分析，指出北京修改香港選舉制度後，將可接近完全控制選舉結果，又引述專家指出，中方不容無法操控的選舉。

新華社周五公佈修改選舉制度的大綱，香港選舉委員會將大幅改造，加入更多人大政協等代表，立法會選舉亦會重設選舉委員會界別，並就行政長官、選委會及立法會增設「資格審查機制」等。美國全國公共廣播電台的文章形容當中對立法會選舉的修改，將可確保北京在立法會取得多數。

文章指出《基本法》規定港人可自行選出區議會，立法會亦有一半議席屬直選，但香港從未實行民主制度，即使北京修改香港選舉制度前，中國已對香港政府的組成有極大影響力，原因是目前1,200人的選舉委員會大部分由親北京團體和官員把持，亦有預留席位予港區人大及政協委員。北京在2014年提出的「831」決定同樣有篩選候選人的原則，最終引爆持續79天的雨傘運動。

文章引述王晨早前在人大會議上聲稱「香港現行選舉制度機制出現明顯漏洞和缺陷」，又指有人藉此反中亂港。文章指王晨是意指2019年民主派在破紀錄投票率下，一舉拿下香港大部分區議會席位，民主派此後士氣大振，期望在原定2020年舉行的立法會選舉奪得過半議席，以至左右2022年行政長官選舉。

港府上月底以涉嫌顛覆國家為名，起訴47名去年參與民主派初選的人士，大部分人更被拒保釋。紐約大學美國—亞洲法律研究所（US-Asia Law Institute）專家張語軒（Alvin Cheung）形容，北京已不再接受無法操控的選舉。

美國全國公共廣播電台

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