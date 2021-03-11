哈里與梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，指皇室種族歧視，漠視梅根的心理健康。嫁到英國30多年傳媒人的泰萊（Helen Kirwan Taylor）在英國《每日電訊報》撰寫評論指出，梅根指控遭種族歧視，但其實一切可能只是緣於英美兩國文化差異，認為只要她願意花時間了解英國人，就會適應英國的文化。

泰萊在文中寫道，30年前她從紐約移居英國，逐步發現英美兩國女性在成長過程中，所接受的價值觀完全相反。尤其英國皇室女性而言，無論她們從外表看來多年青或「前衞」（progressive），都「看不起（looked down upon）要求多多（demanding） 的美國人」，泰萊指小題大做、搭飛機或入住酒店要求升級、凌晨5時發電郵、要求員工保持專注等等，幾乎都被美國人視為「基本權利」。

儘管英國現今情況已出現改變，但「勢利」仍然存在，泰萊更引用自己的親身經歷，當她30多年前從紐約移居英國時經常抱怨及要求苛刻，加上兩地文化差異，又沒有人會花心思解釋哪些場合必須戴帽子，以及書寫致謝函的確切長度（英國人認為致謝函只有一頁是侮辱），令她多次犯錯。

泰萊認為如果梅根肯花多一點時間，本來可以利用自己的美國魅力來發揮自己的優勢，但她實在太急躁及野心勃勃。她嫁入入皇室不久，便投訴自己「還未從時差中恢復，就開始被人拿來與辛普森（Wallis Simpson）作比較。由於某些原因，我的公婆和我遇到的幾乎每個人似乎都認為我要把孩子們包裹起來跑回家」。

辛普森是英女皇的伯父、前英國國王愛德華八世（King Edward VIII）的夫人，1936年為了愛德華八世迎娶美國離婚婦人的辛普森（Wallis Simpson）不惜遜位。

泰萊更直指，如果梅根真的想成為英國皇室成員，只要再過一段時就會弄清一切文化差異，但她懷疑梅根其實只是想打入美國上流社會，故根本不肯花時間去了解英國人。因此她不清楚英國人厭倦了3T，即電視、科技、特朗普（TV,Tech,Trump），但她卻要求英國人對自己提出的不平等、種族主義等社會問題而覺醒。

英國《每日電訊報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！