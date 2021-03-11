印尼旅遊巴跌落山谷釀26死

印尼爪哇島一架載着高中學生及家長的旅遊巴疑剎車制失靈，跌落山谷釀26死，35人傷。

警方和救援人員在周四公佈，肇事旅遊巴從梳邦出發，前往打橫（Tasikmalaya）區，在周三晚上出意外。該區有多段下坡斜路，當時路面有強風，旅遊巴失控跌落20米深山谷。警方正調查事故原因，但有生還者表示，很明顯當時剎車制失靈。

萬隆市救援隊長表示，事故至少釀26人死，包括司機，另有35人受傷，當中13人重傷，他們全被送去醫院和附近的診所治

至少10黑客組織用微軟漏洞攻擊 部份被指與中國有關

較早前微軟宣佈旗下電郵系統Exchange曾遭黑客入侵，數以萬計企業及機構受影響，網絡安全公司「ESET」周三在網誌指，至少有10個不同的黑客組織利用微軟電郵伺服器的安全漏洞，攻擊全球各地的目標。

「ESET」指已有迹象顯示有網絡罪行出現，其中一個專門偷取挖掘加密貨幣計算資源的黑客組織曾入侵Exchange的伺服器，散播惡意軟件， 另外9 個專職於間諜工作的黑客組織，利用保安漏洞入侵目標網絡，其中部份被研究人員認為與中國有關連。

微軟指黑客來自中國，但中方否認有關，部份黑客組織在3月2日微軟公佈有保安漏洞前已知悉。網絡安全公司「FireEye Inc」主席里德（Ben Read）表示，無法確認「ESET」網誌的詳情，但他的公司亦有見過「幾個很可能是來自中國的組織」利用微軟的漏洞。

「ESET」研究人員福奧（Matthieu Faou）在電郵指，同時有大量網絡間諜組織取得未向公眾公佈的資料是「非常不尋常」，他指如非消息在微軟公佈前已洩漏，就是有第三方的單位直接將有關保安漏洞的資料提供予間諜組織。

法雲端供應商失火 數百萬網站死機

法國大型雲端服務公司「OVHcloud」在當地周三凌晨失火，導致數百萬個網站癱瘓，政府機構、銀行、商店及新聞機構等等，屬於法國「.FR」網域的網站受影響，客戶擔心資料遺失。

路透社報道引述「OVHcloud」表示，大火摧毀斯特拉斯堡（Strasbourg）一座數據中心，另一座數據中心亦受波及，斯特拉斯堡一共有4座數據中心。但「OVHcloud」未公佈起火原因，兩天前「OVHcloud」公佈有關首次公開招股（IPO）的計劃。

當地消防部門派出約100名消防員，終於在清晨撲滅火警。

1999年創立的「OVHcloud」提供類似像亞馬遜（Amazon ）與微軟（Microsoft）的服務，包括網站主機及電子郵件等計算資源等內部系統，在世界各地都有據點。「OVHcloud」向客戶道歉，並承諾將盡快在今天前恢復兩座數據中心的運作，法新社指是次受影響用戶數目約有1.2萬到1.6 萬。

美聯社／路透社／中央社

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