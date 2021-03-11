美國紐約州州長科莫接連被爆性醜聞，周三再有知情者爆料指，科莫曾在官邸非禮女下屬，是迄今最嚴重的指控。至今有6名女子指控曾遭科莫性騷擾或非禮，科莫周三透過發言人重申沒有非禮任何人，指報道令人感到痛苦。

「整電話」為名急召女事主

今次醜聞由紐約州首府奧爾巴尼的報章《時代聯合報》（Times Union）引述女事主友人披露。報道指受害人當時是科莫下屬，科莫此前已曾多次出言調戲她，有次以手機故障為由要求受害人到其官邸協助修理，但當受害人抵達官邸後科莫便關門，並伸手進女方的上衣撫摸她。

女方曾開口要求科莫停止，但報道指該事件已非科莫第一次性騷擾女事主。爆料人又指受害人是在科莫上周召開記者會，否認曾非禮任何女性後，才決定委託友人爆料，據報她情緒激動並向上司投訴，最少一名上司周一已將事件報告州長辦公室律師。

其中一名報稱被科莫非禮的女士是25歲的前女下屬貝內特（Charlotte Bennett），她的代表律師卡茨（Debra Katz）周三表示，最新曝光的受害人經歷與貝內特的經歷非常相似。貝內特此前指控在某個周末被科莫以手機故障為名，叫到州議會大廈，之後趁辦公室無人時問她多個涉及性生活的問題，又情挑她上床。

卡茨批評當局從沒認真調查涉及科莫的性騷擾指控，而正因政府的包庇導致更多年輕女性受害。此前涉及科莫的指控大多是言語騷擾，亦有人指曾被科莫強吻，事主大多是科莫昔日下屬，亦有一名女子是參加友人婚禮時被科莫性騷擾，甚至有指科莫去年接受武漢肺炎病毒檢測時，曾出言調戲女醫生。

否認非禮 促等待州檢察長報告

科莫一直否認曾非禮任何人，但若他令任何人不安會為此道歉，形容是無心之失。他周三透過發言人再次否認涉非禮，稱不會回應各項指控的細節，但有信心州總檢察長詹樂霞（Letitia James）的報告可還他清白。

詹樂霞正率領調查團隊處理涉及科莫的各項指控，科莫呼籲公眾及州議員等候調查結果。除了性醜聞，科莫亦被指在武漢肺炎疫情期間，隱瞞安老院死亡個案。

科莫早前表明不會辭職，不過其黨友、民主黨州議員馬姆達尼（Zohran Kwame Mamdani）已倒戈，表明應彈劾科莫；共和黨人勞勒（Mike Lawler）就要求起訴科莫。

美國《紐約郵報》/美聯社

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