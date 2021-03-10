（北美通訊）美國三藩市發生Uber司機遇襲事件。一名Uber男司機要求乘客戴口罩後，遭對方對着狂咳、搶去手提電話及口罩，甚至噴胡椒噴霧。三藩市警方已介入事件，暫時未有人被捕。Uber表示不能接受，已把涉事乘客列入永久黑名單，並為遇襲司機提供120美元賠償用作清理車廂。

事發於周日中午12時45分，32歲男司機肯卡（Subhakar Khadka）在三藩市接載三名女乘客，途中一名女乘客脫掉口罩，他要求對方重新戴上，但遭到拒絕，故隨即要求三人下車。目前，Uber規定在加州的司機和乘客，行車期間必須戴上口罩。

肯卡車內保安鏡頭所拍攝的影片顯示，他拒絕接載三人後，該名沒有戴口罩的女士即對着他狂咳，以粗口辱罵他，之後更試圖搶走肯卡的手機，並脫掉他的口罩，其餘兩名乘客則在旁歡呼叫囂。三人被趕下車後，其中一人又拿出胡椒噴霧，噴向肯卡。

8年前從尼泊爾移民到美國的肯卡表示，三名女乘客全程在譏諷他、咀咒他，質疑他「是否男人」，「她們甚至說要找表兄弟姊妹開槍射死我，又拿我的種族開玩笑。」肯卡表示，事件令他蒙上陰影，不敢重回駕駛工作。

有傳媒在Instagram找到相信是其中一名涉事女乘客的帳戶，發現多條上述事件的影片，投訴在高速公路中途被肯卡趕下車。該帳號已經停止運作。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！