日本東北部近海十年前發生「311」大地震，隨之而來的福島核災震撼全球。事隔十年，福島核電站一帶的輻射水平已大幅回落，但當初因冷卻福島核電站反應堆而產生的120萬噸放射性污水仍未獲處理，核電站殘留的燃料棒亦未能取出，預計明年裝滿儲水缸，日本當局似乎鋪路冀陸續將含輻射的污水分批排進大海，當地漁民擔心一旦污水被排進大海，消費者勢將對日本尤其是福島的海產避之則吉，將再次重創福島水產品聲譽，打擊漁民生計。

當年「311」地震後，福島第一核電站冷卻系統故障並引發爆炸，核電站及周邊一帶因輻射水平過高而長期封閉，直至3年後才首次解封部分地區。不過福島第一核電站附近輻射水平仍然高企，一些住宅區至今仍未重開，時空彷彿停留在地震發生一刻。

澳洲廣播公司記者施蒂默爾（Jake Sturmer）早前獲邀到訪福島第一核電站，東電職員安排他穿上手套、口罩和3雙襪，身上衣物亦要包裹起來，以免接觸空氣中的輻射。施蒂默爾進入核電站範圍前及離開時，還要經過儀器探測體內輻射量，以統計整個訪問過程中吸收的輻射。

雨水地下水影響 污水仍每天增多

現時福島核電站尚有大量輻射污染物有待處理，其中當局在核災期間向反應堆注入海水，以防反應堆過熱熔毀，因此產生大量受輻射污染的污水，且因地下水及雨水等繼續滲入核電站範圍，故污水數量仍在上升。現時福島核電站儲存約120萬噸放射性污水，分佈於核電站內1,000個水缸，但隨着繼續有用於冷卻反應堆的污水產生，水缸以至福島核電站空間預計將於明年底前爆滿，故日本政府處理污水的需要將日益逼切。

東電過去十年多次淨化污水，已去除污水中60多種放射性物資，但仍未完全消除水中的輻射，且所有污水仍含有具放射性的氚。日本傳媒去年曾報道，政府有意把核污水排放至大海，以免放射性物質暴露在空氣中，東電亦指污水中的氚元素輻射水平較低，且東電會分階段把污水排到大海，估計過程應該安全。

東電稱安全 漁民：但消費者怎麼想？

然而漁業及環保團體大力反對這排放污水至太平洋的建議，在福島從事漁業50年的漁民小野春雄（Haruo Ono，譯音）指，他在「311」地震後生計本已大受影響，政府為免福島漁產品滯銷，亦限制漁民出海次數，若東電真的再向大海排放核污水，恐令福島漁產品僅餘市場也失去。

小野稱，雖然東電聲稱向大海排出氚元素是安全，「但消費者會怎麼想？當消費者說不，我們便賣不了魚。假如他們未來30年間每天排出氚，人們會買這裏的魚嗎？」。

福島至今仍間中發現輻射水平超標的漁產品，其中2月底福島東北部對開海面一個魚類樣本的銫元素水平達每公斤500貝可，較日本厚生勞動省規定的每公斤100貝可超標4倍。日本消費者廳最新調查發現，8.1%消費者至今仍抗拒購買福島縣出產的食品，多達62%受訪者不知道政府會檢驗受核災影響地區出產的食物。

70歲的小野坦言擔心核污水問題再次重創福島，他嘆道：「為何福島要這樣慘？我們已慘過一回，為何他們（東電）還要在福島排放污水？」他表示只希望有生之年能目睹福島核災完全解決、福島核電站正式關閉的一天。

燃料棒或需時40年清理

環保團體綠色和平亦發表報告，警告福島核污水帶有放射性物質，一旦排放至大海中，最終可能損害人類DNA，又批評日本政府在處理核污水的說法帶誤導性質，使外界產生污水「只含有氚」的印象。

另外，核電站亦仍然存留大量放射性物質，其中單是反應堆的燃料棒已有800噸之多，由於它們放射性水平仍然高企，故一直未能取出及處理，估計完全清理燃料棒將需時30至40年。東電表示計劃在武肺疫情緩和後，使用機械人移走燃料棒。

日本《每日新聞》/日本時事通信社/澳洲廣播公司/英國廣播公司

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