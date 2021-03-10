（北美通訊）加拿大一項民意調查顯示，超過一半國民視中國為最大安全威脅；大部份人更認為，一場涉及共產主義國家的全球消耗戰已經展開，這些國家正以不同方式，擾亂和破亂其他國家的主權和政治制度。

調查機構Maru隨機選擇了1,506名加拿大成年人進行調查。結果顯示，52％受訪者視中國為最大安全威脅，其次是俄羅斯（42％）﹑朝鮮（39％）和伊朗（33％）。另外55％受訪者認為，一場與共產主義國家的全球消耗戰已經展開﹐並且造成數以千萬計的人死亡，這些共產國家正利用各種活動，破壞其他國家的主權和政治制度。

調查在加中關係轉差的背景下進行，加拿大兩名公民被中國無理拘留，兩國之間的貿易戰等，這些壓力使加拿大民眾更關注來自中國的威脅，包括華為在當地建立5G網絡所造成的安全風險等。

Maru執行副總裁禮特（John Wright）表示，結果表明，加拿大民眾對中國的看法越來越審慎，兩國關係依然緊張，「民眾在沒有研究國防戰略和政治審查的情況下得出這個結論，是基於他們所見所聞。因此，無論政府或外交部傳達了甚麼訊息，民眾已作出充分決定，認為中國是加拿大安全的重大風險。」

禮特續指，受訪者可能了解到近年來中國在網絡安全方面的「攻擊」，以及習近平統治下，中國政府正擴大在全球的經濟和政治影響力，導致美中之間長期因貿易和網絡攻擊而互相博奕。民調所指的「攻擊」，不是指發動一場世界大戰，而是這類型「攻擊」會持續發生及滲透，並且可能破壞國家安全。

調查結果亦表明，即使民眾沒有充分考慮經濟和政治影響等因素，他們仍渴望加拿大政府對中國採取更積極態度。加國保守黨反對派領袖奧圖爾（Erin O’Toole）指，當局要對中國採取更強硬立場，包括制裁部份中國官員，但他提出的建議，似乎沒有改變兩國關係的發展方向。

另一方面，調查指出，84％受訪者認為人工智能技術發展，使網絡安全威脅以倍數升級。78％受訪者表示，在未來五年內，加拿大國家安全可能受到外國威脅影響而動盪不安。

麥當奴-勞里爾研究所（Macdonald-Laurier Institute）的高級研究員伯頓（Charles Burton）表示，隨著華為提議在加拿大建立5G網絡，加拿大民眾更敏銳地意識到網絡安全威脅；但即使有安全專家提出警告，自由黨政府仍然不願意禁止華為在加拿大安裝其技術。

他認為，中國網絡威脅已經出現，特別在商業間諜活動領域，擔心中共間諜偷取當地敏感資料，以增強中國企業的競爭優勢，「由於中國政權的整合性，企業可以利用國家提供的資訊，以不公平方法提高其經濟競爭力。」

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