新加坡總理李顯龍接受英國廣播公司《談論亞洲商業》（Talking Business Asia）訪問，他承認中美兩國關係比5年前越趨緊張，但相信兩國發生軍事衝突機會「仍然不大」。

中美官員下周將在阿拉斯加舉行拜登上台後首次高層次會談，李顯龍指出如果中美兩國基於國內形勢，繼續在外交上採取強硬路線，兩國關係很容易陷入僵局。

近年中國經濟火速發展，但隨着習近平在國內外日益增長的侵略行為，同時引致不少西方國家的批評及一些亞洲夥伴的關注，李顯龍承認中國的政治方向引發與不少國家的緊張關係，「中國未來的路向存在很大的不確定性和憂慮，以及是否對他們有利……我認為這不符合中國的利益」。

美國是新加坡的主要安全合作夥伴，也是新加坡最大的投資者，遠遠超過了其他任何國家。但中國是新加坡的最大出口市場，亦與亞洲許多國家一樣，新加坡的經濟也從中國崛起中受益。但自美國前總統特朗普（Donald Trump）在任期間與中國展開貿易戰，開始威脅這種微妙的平衡，而拜登（Joe Biden）上台後，未有任何迹象顯示他會對中國採取較溫和的態度。

新加坡不會偏向任何一方

李顯龍坦言希望拜登「相信多邊主義和國際貿易」，更強調新加坡不會偏向任何一方。「這是許多國家的難題，因此我們大家都希望及鼓勵這兩個大國，在決定另一方是否要壓制的對手前，必須仔細思考」。

李顯龍表示：「美國仍是世界第一，但與第二（中國）位相距不遠，這令美國難以接受。」有預測指中國到了2028年將超過美國，成為世界第一大經濟體，比之前的預測早了5年，「我們希望看到中國成為一個全球其他國家樂見其繁榮、發展和增長的國家，成為大家共同繁榮及在一個穩定的世界生活的機會」。李顯龍相信全球化仍然有很大的發展空間，特別是在疫苗方面。

冀年底可以重開邊境

至於內政方面，李顯龍強調新加坡的首要任務，就是重新開放邊境，恢復對外貿易和旅遊業。他認為疫苗護照是其中一個可行方法，但預計全球旅遊業要回到疫情前水平還需要一段時間，「你再不能如以往般只要買一張機票，然後便乘飛機到香港、曼谷或峇里島度假，希望到今年年底或明年可以重新開放邊境」。

交通部長王乙康周五（12日）接受當地電台訪問時也透露，下半年可望實施「旅遊廊道」，適用來自中、低感染風險地方且已接種疫苗的旅客。他指疫苗接種帶來很大的改變，還需要搭配檢測、行動限制及找出安全且成功控制疫情的國家等作法。舉例來說，新加坡可以開放來自中度感染風險地方、但當地已開始疫苗接種計劃的旅客入境。他表示，結合檢測，就可能可以建立「安全的旅遊廊道」。

英國廣播公司／中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！