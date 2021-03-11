英國一名中年牛津畢業生失業多年，近日他竟入稟法院，要求父母為他提供「終生贍養費」。他早前曾控告牛津大學「教學差」，導致他未能取得一級榮譽畢業，以及無法換取高薪厚職，但訴訟最終被駁回。

現年41歲的西迪基（Faiz Siddiqui）由牛津大學的法律學位畢業，他曾輾轉於多間律師樓工作，但於2011年起失業，目前住在倫敦一間價值100萬英鎊（約1,080萬港元）的單位，該物業是由他富有的71歲父親賈維德（Javed）及69歲母親拉克珊達（Rakshanda）持有。

他的父母住在杜拜，以往每周為兒子提供超過400英鎊（約4,320港元）的生活費。然而他們決定減少這筆生活費，宣稱他們的兒子「難相處、要求多多和頑固」。

西迪基決定控告父母，訴訟去年被家庭法院駁回後，現已移交到上訴院審理。他指由於自己的健康的問題，父母很應該為「脆弱的」成年子女提供贍養費，如果得不到錢是明顯「侵犯了人權」。

3年前曾告大學

這宗案件不是西迪基首次入稟，3年前他控告其入讀的牛津大學布雷齊諾斯學院（Brasenose College），指控當時學院提供的教學相當「沉悶」，教學人員亦請了長假，導致他最終只能取得二級甲等，而不是一級榮譽畢業。

西迪基認為這導致他未能再前往攻讀美國耶魯大學或哈佛大學等常春藤聯盟頂級大學的法律課程，以及原本前程似錦的法律界生涯，因此他和其代表律師經計算後，決定提出100萬英鎊（約1,080萬港元）的索償。

不過，當時的主審法官否決了他的索償，認為西迪基在布雷齊諾斯學院接受的教學是「完美地合乎標準」，提出西迪基「準備不足」和「缺乏學習紀律」是他在2000年6月的考試中表現不佳的原因，還補充西迪基可能受「嚴重花粉症」影響而無法取得理想成績。

英國《每日郵報》

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