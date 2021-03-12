英國哈里王子和妻子梅根早前接受美國名嘴奧花雲費的專訪播出後，引起軒然大波。威廉王子昨首次開腔回應時，透露未有跟弟弟哈里說話，但知情人士指二人已開設私下聯絡渠道，7月揭幕的亡母戴妃紀念像很有可能是兩兄弟碰面的契機。

美國《紐約郵報》娛樂版Page Six引述消息人士指，哈里和哥哥威廉在專訪播出後「開設了私下聯絡渠道」，但未知是否已展開對話，據悉兩人過去一年只是靠社交軟件聯絡。

威廉周四和太太凱蒂訪問東倫敦一間學校時，被問及有關皇室種族歧視及與哈里聯絡的問題，威廉回應指皇室不是種族主義家族，以及未跟哈里聯絡但「打算這樣做」。

皇室內部消息指，女皇及查理斯對威廉的回應方式和態度感到相當滿意及支持，這名消息人士也認為威廉處理得很好，尤其是「鑑於問題牽涉的情緒和嚴重程度」。

兩兄弟自去年3月以來未再親身見面

英國《每日鏡報》消息指，威廉和哈里母親戴安娜王妃一座紀念雕像，將於7月1日在肯辛頓宮揭幕，皇室消息人士透露威廉仍希望屆時哈里能出席：「緊張的氣氛毫無疑問是持續高漲，但他們皆意識到至少在一些儀式放下分歧是重要的。」自2020年3月一起在倫敦西敏寺出席英聯邦日的慶典後，哈里和威廉未再親身見面。

美國《紐約郵報》/英國《每日鏡報》/英國《太陽報》

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