被軟禁的緬甸國務資政昂山素姬面對新的罪名，軍方指她收受了60萬美元（468萬港元）和11.2公斤黃金。總統溫敏及其內閣成員亦被指涉貪，是軍隊上月初推翻民選政府以來，對昂山素姬等人最嚴重的指控。

軍方發言人指，已核實對昂山素姬新指控相關資料，當局亦已查問過多人。緬軍最初是以非法進口對講機罪名扣留昂山素姬。

擬改選舉制保軍方議席

美國財政部再制裁發動政變的緬甸國防軍，軍頭敏昂萊兩名子女及六間家族控制企業被列入黑名單。惟緬軍昨日續在最大城市仰光及棉因鎮向示威者開槍，再多九人成為槍下亡魂。國際特赦組織發表報告，指摘軍隊以打仗用的致命武器對付手無寸鐵的平民。

雖然緬軍試圖以恐怖手段阻嚇示威者，但各地民眾依然是前仆後繼上街。聯合國安理會前日發表主席聲明，15個成員國一致要求譴責緬軍鎮壓和平示威，中國常駐聯合國代表張軍：「現在是時候降低緊張情勢。現在是施展外交手腕、對話的時候了。」

軍政府一面血腥鎮壓，另一面卻重申執政一段時期後會舉行大選，還政於民。不過，由軍方委任的新選舉委員會昨日已暗示，有意把目前的選舉制度，由單一選區制改成比例代表制。後者將進一步確保一定數目的軍方支持者當選。目前，憲法已預留國會四分一議席給國防軍。

面對政變後的亂局，緬軍似乎有意減少邊境的火頭，軍方喉舌《每日鏡報》昨日宣佈把武裝組織若開軍（AA）剔出恐怖組織名單，AA對此表示歡迎。AA由若開族組成，既對緬族的民主運動不感興趣，對邦內羅興亞人受迫害也不表同情，他們只是一心爭取若開族自治。

路透社/法新社