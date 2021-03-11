美國總統拜登周四簽署1.9萬億美元（14.8萬億港元）振興經濟方案成為法例，表示方案將協助美國戰勝武漢肺炎和治癒經濟。方案包括動用4,000億美元（31,200億港元）一次過向每名合資格美國人派錢1,400美元（10,920港元），白宮發言人普薩基(Jen Psaki)說，款項最快本周末便會直接轉到受益人的賬戶。

拜登原打算周五才簽署法案，但法案比預期早便來到白宮。白宮幕僚長克萊恩(Ron Klain)在Twitter發文說：「我們希望盡快行動…我們會留待周五才與國會領袖一起慶祝。」

拜登在白宮簽署振興經濟方案時說：「這項歷史性法案將重建本國的支柱。」他將在數小時後發表上任後首次黃金時間演說，目的是在疫情爆發一周年之際，為渴望希望的國家帶來曙光。

拜登透露，他將在演說中談及美國過去一年所經歷的事，「但更重要，我將談到未來會如何」。

拜登周四晚面對的挑戰是在表揚美國人過去一年所作犧牲的同時，要鼓勵美國人在抗疫疲勞和疫苗帶來的希望下繼續保持警戒。拜登要悼念近53萬死於武肺的美國人，但同時要為未來營造樂觀。

大學教授兼研究美國總統歷史的學者布林利(Douglas Brinkley)說，這是拜登進入每個美國人的客廳、一方面悼念死者、另方面解釋他如何領導國家走出困境的機會。

他說：「這是重要時刻。他須贏取人民的心和思想，說服他們繼續戴口罩和接種疫苗，又要令他們認同經歷過去一年，聯邦政府並未忘記你。」

美聯社

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