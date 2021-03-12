中國第十三屆全國人大第四次會議周五閉幕，會上通過修改香港選舉制度的草案，引來國際社會強烈關注。繼英國、美國和歐盟之後，澳洲外長佩恩（Marise Payne）也譴責北京，認為此舉大幅削弱了香港的民主體制。

澳洲外長佩恩周五在Twitter表示：「對於北京修改香港選舉制度並削弱了其民主體制，澳洲表示嚴正關切，香港人擁有不同渠道，來行使他們政治表達的基本自由是不可或缺。」

北京出手干預香港選舉後，遭到西方多國批評。英國外交大臣藍韜文發表聲明，形容這是北京扼殺香港民主辯論空間的最新行徑；美國國務院亦譴責北京，預料下周中美高層官員的會談將會「很艱難」；歐盟在譴責以外，還可能作出自1989年六四事件後的第一次制裁中國，據報正考慮以侵犯新疆人權為由將4人和一間機構列入黑名單。

悉尼智庫：這是北京對建制派不信任投票

悉尼智庫洛伊研究所（Lowy Institute）東南亞項目主管布蘭（Ben Bland）表示，今次修改選舉制度反映北京對任何形式的反饋機制都不感興趣，也不再利用具爭議的選舉方式來爭取親中政客的支持。布蘭續指，北京曾經期望香港建制派保護它在香港的利益，而今次舉措是對建制派的一次不信任投票。但布蘭又提到，北京直接管治香港將引發很多問題，也令外商質疑香港法治和管治質素。

另外，前立法會議員許智峯早前由英國轉往澳洲，表示將會在當地進行其國際線工作，他指出選擇澳洲是因為當地有很多港人居住，卻缺少民主運動的領導，當地議員帕特森（James Paterson）向他表達歡迎。

路透社/澳洲廣播公司/澳洲《金融評論報》

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