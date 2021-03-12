每年3月至4月是日本賞櫻的季節，周四正值日本311大地震10周年之際，廣島縣的染井吉野櫻於當天開花，刷新當地最早開花的紀錄，是日本今年首個開花的縣；福岡縣的櫻花也於今天（12日）開花，同樣刷新當地紀錄。

廣島地方氣象台周四宣佈，縣內的染井吉野櫻已開花，比去年早了11天，是日本今年首個開花的縣，同時刷新了該縣最早開花紀錄，亦是日本歷年來第二早。

緊接著是福岡，當地氣象台今天表示，早上9時後觀察到中央區氣象台的染井吉野櫻已經開超過5朵，因此宣告今年櫻花已開，比當地原有的最早開花紀錄還要早了1天，比去年則提前9天開花。

根據以往經驗，染井吉野櫻開花後一周至10天左右，便會迎來盛放期。日本視櫻花初開為由冬入春的象徵，今年日本比以往早開花。廣島地方氣象台技術主任秋山幸三解釋指，有可能跟上月當地天晴的日子較多，導致整體溫度比往年高，從而令櫻花更早開。

中央社/日本放送協會

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！